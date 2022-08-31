عمر خيرت يكتسح ترند تويترأثناء عرض حفلته بـ مهرجان القلعة.. شاهد

تصدر الموسيقارعمر خيرت ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر " أثناء عرض حفلته بحفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء .

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج “ عمر خيرت ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و قدم حتى الآن الموسيقار عمر خيرت العديد من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والتى على رأسها موسيقي أغنية “عارفة” للمطرب على الحجار.



وغني عمر خيرت مع الجمهور أغنية عارفة وسط تصفيق حاد من الجمهور، كما قدم بعدها العديد من المقطوعات المتميزة.



وعلى الرغم من تقديم عمر خيرت موسيقي زي ما هي حبها، إلا ان الجمهور طلبها مرة أخرى واستجاب خيرت للجمهوره وقدمها على مسرح القلعة للمرة الثانية.