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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة عظيمة بتطبيق Gmail يجهلها أغلب مستخدمي أندرويد.. جربها

جيميل
جيميل

يعد جيميل Gmail أحد أكثر منصات البريد الإلكتروني شيوعا في العالم، ومع مرور الوقت، أضافت شركة جوجل Google المالكة للخدمة، ميزات جديدة إلى تطبيق البريد الإلكتروني لتحسين تجربة مستخدميها.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، أضافت جوجل ميزة عظيمة إلى تطبيق Gmail على الهواتف الذكية، والتي ستتيح للمستخدمين قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها والبحث عنها حتى في حالة عدم توصيل الهاتف بالإنترنت. 

 

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بخطوات بسيطة يمكن للمستخدمين الانتقال إلى موقع "mail.google" لاستخدام خدمة البريد الالكتروني المملوكة لشركة جوجل عند عدم الاتصال بالإنترنت، حيث يمكنهم تشغيل حساب Gmail في وضع عدم الاتصال من الإعدادات، إليك كيفية القيام بذلك:


الخطوة الأولى: انتقل إلى موقع mail.google وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك على جيميل.

الخطوة الثانية: انقر فوق الإعدادات Settings، ثم انقر فوق إعدادات Gmail offline settings.

الخطوة الثالثة: حدد تمكين البريد غير المتصل “Enable offline mail”.

الخطوة الرابعة: اختر الإعدادات الخاصة بك، مثل عدد أيام الرسائل التي تريد مزامنتها.

الخطوة الخامسة: انقر فوق حفظ التغييرات “Save”، بعد ذلك، ستبدأ جوجل في مزامنة رسائلك الإلكترونية المرتبطة بحسابك.

يذكر أنه لتسهيل استخدام تطبيق Gmail عندما تكون غير متصل بالإنترنت، فمن المستحسن وضع إشارة مرجعية على mail.google في متصفح كروم ، وفي حالة استخدام Gmail مع حساب العمل أو المدرسة، يمكنك أن تطلب من المسؤول مساعدتك في تغيير الإعدادات الخاصة بالحساب الذي تستخدمه، حيث لا يعمل وضع Google Offline في وضع التصفح الخفي.

وعندما تقوم بإرسال رسائل بريد إلكتروني في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، ينتقل البريد الإلكتروني إلى مجلد “صندوق الصادر” الجديد ويتم إرساله بمجرد عودة المستخدم إلى الاتصال بالإنترنت.

Gmail جوجل البريد الالكترونى جيميل تطبيق البريد الإلكتروني ميزات تطبيق Gmail

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