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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بالأوبرا

مهرجان المسرح التجريبي
مهرجان المسرح التجريبي

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي أن يقوم كل من الفنان أحمد وفيق والإعلامية جاسمين طه زكى بتقديم حفل الافتتاح الذى من المقرر أن يقام يوم الخميس المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا. 

 يقدم مهرجان المسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت عددًا من الإصدارات المتنوعة في دورته الـ"29"، وصل عددها إلى (27) إصدارا لكُتَّاب من جنسيات مختلفة من دول العالم ما بين ترجمات لمسرحيات، ودراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه.

وأعلنت الدكتورة أسماء يحيي الطاهر عددًا لإصدارات والتي سيتم نشرها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهرجان وقدمته الإعلامية أمل نعمان بحضور إدارة المهرجان وأعضاء لجنته العليا.

في دورته الـ 29.. مهرجان المسرح التجريبي يكرم الفنان انتصار عبدالفتاح

أحمد وفيق وياسمين طه زكى يقدمان حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبى

إصدارات المسرح التجريبي

ومن اصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي "مسرح بيتر بروك" تحرير وإعداد د. بشارعليوى، (مسرحيات ميكروتياترو ) ترجمة د. خالد سالم، (مسرحيات إفريقية معاصرة) ترجمة د. أسماء يحيى الطاهر، (الاختباء في النور)  تجارب ما بعد حداثية من المسرح الإيطالي ترجمة وائل فاروق، (يوجين يونسكو) المسرح المضاد ملاحظات وملاحظات مضادة ترجمة د. سعيد كريمي، (من الميكرودراما الي المسرح المضاد) دراسة وترجمة د. دعاء عامر، (المسرح..التجريب والتكنولوجيا) عندما يتخاصم الإنسان والصورة على الخشبة ترجمة وتقديم د. محمد سيف، (مسرح بيتر بروك بين التجربة الأفريقية وشكسبير) ترجمة وتقديم  د. محمد سيف.

ومن الإصدارات أيضا كتاب (المسرح وتقنية الاتصالات والمعلومات المسرح.. الرقمي نموذجًا) تأليف د. سباعي السيد (جماليات التقنيات الرقمية في تشكيل العرض المسرحي العالمي) تأليف د. محمد كاظم هاشم (العلاقة بين الوسائط الرقمية ومفهوم المحاكاة في فضاء العرض المسرحى) تأليف محمود صبري، (توظيف الصورة الرقمية في العرض المسرحي بين الفعل الدرامي والوسائطية) للكاتبة الأردنية د. نجوى إبراهيم قندقجي.

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