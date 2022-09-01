كيدهن عظيم.. امرأة تحصل على 7 ملايين دولار بالخطأ وترفض إرجاعها

أرسل موقع Crypto.com لتحويل العملات المشفرة مبلغ 10.5 مليون دولار أسترالي (أي ما يعادل 7.2 مليون دولار أمريكي) إلى عميل أسترالي بدلاً من إصدار معيار 100 دولار أسترالي (أي حوالي 68 دولارًا أمريكيًا)، بسبب خطأ مطبعي وضعهم في ورطة لاحقا.

بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني ، لم تلاحظ Crypto.com الخطأ إلا بعد مرور 7 أشهر، وعند اكتشاف ذلك، كان جزء من الأموال قد اختفى بالفعل.

امرأة تحصل على 7 ملايين دولار بدلا من 68 دولارا

حدثت عملية نقل الأموال بالخطأ في شهر مايو 2021 بعد أن كتب موظف عن طريق الخطأ رقم حساب العميل في خانة مبلغ الدفع، بينما أدرك موقع Crypto.com المسئول عن العملات المشفرة هذا الخطأ فقط عند إجراء فرز في ديسمبر 2021.

وبدلاً من الإبلاغ عن المبلغ المسترد غير الصحيح إلى Crypto.com، ورد أن العميلة المعنية Thevamanogari Manivel، قامت بتحويل الأموال إلى حساب مشترك، وأنفقت 1.3 مليون دولار أسترالي (أي حوالي 890.526 دولار أمريكي) على منزل فاخر مكون من 5 غرف نوم لأختها.

وفي الفترة الحالية، تكافح الشركة لاسترداد المال المرسل بالخطأ، حيث رفعت دعوى في محكمة فيكتوريا العليا، ونجحت Crypto.com بالفعل في تجميد حساب العميلة Manivel في شهر فبراير، كما أمرت المحكمة أيضًا Manivel ببيع المنزل وإعادة الأموال مع الفائدة إلى البورصة.

وستستأنف القضية في المحكمة في أكتوبر، بينما رفضت Crypto.com التعليق على الموقف.