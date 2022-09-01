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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة كفر الشيخ تنظم ندوة إرشادية عن الاستعداد لحصاد المحاصيل الصيفية

محصول الذرة
محصول الذرة

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة  كفر الشيخ ندوة إرشادية عن الاستعداد لحصاد المحاصيل الصيفية وتوصيات فنية لزراعة المحاصيل الشتوية، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ وكلية الزراعة.
 

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وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بـ كفر الشيخ، إن الندوة تناولت أهمية توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة، لزراعة المحاصيل الشتوية، وأهمية الانتظام في عملية التوريد، خاصة أن الدولة توفر مستلزمات الإنتاج المدعمة للأسمدة والتقاوي، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وفرت مستلزمات الإنتاج، لبدء موسم الزراعة الشتوي، تشجيعا للمزارعين.

وأضاف غربية، أنه يتم الرد على شكاوى المزارعين الخاصة بالإنتاج الزراعي، وتناول المشاكل والمعوقات التي تواجههم، وطرح أهم الحلول للمشاكل الزراعية وأهم الأصناف الحديثة ومواعيد الحصاد المناسبة، وأهم التوصيات لزراعة المحاصيل الشتوية، ومناقشة أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها والمتعلقة بحصاد المحاصيل الصيفية، وزراعة المحاصيل الشتوية.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ: “كما يتم طرح أهم الأصناف، وأنسب مواعيد للزراعة، وكيفية الاستغلال الأمثل لوحدة المساحة الزراعية، لتحقيق العائد الإنتاجي الأعلى للمزارع وكيفية الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة”.

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