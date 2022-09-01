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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: خطة عمل فورية لزيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الشتاء

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر على الفور، وطلب رئيس الوزراء بأن يتم الاتفاق بين الوزراء والمسئولين المعنيين على خطة عمل تنفيذية؛ من أجل تحقيق المستهدفات في هذا القطاع الحيوي، وسنبدأ تنفيذها على الفور.

 

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع إلى أن لدينا فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين، وذلك فى ظل الأزمة العالمية الحالية، مؤكداً فى هذا الصدد سرعة الترويج لمقاصدنا السياحية واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعياً لزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المدن المصرية، وخاصة شرم الشيخ، والغردقة، ومرسي علم، تلك المقاصد السياحية الدافئة المتميزة، لافتا إلى ما تتمتع به مصر من تنوع فى مقاصدها السياحية، قائلا: "علينا استغلال ما نتمتع به من تنوع فى المقاصد السياحية فى زيادة أعداد السائحين".

 

ونوه رئيس الوزراء كذلك بأهمية السياحة العلاجية، ودورها في زيادة معدل حركة السياحة الوافدة، مؤكداً ضرورة العمل على استهداف المزيد من الوافدين لهذه السياحة، تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات فى هذا الصدد، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالسياحة الدينية، فهناك العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً دعماً وتعزيزا لهذه السياحة، ومنها مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين. 

مصطفى مدبولي الحكومة

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