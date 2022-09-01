قبل إغلاق الميركاتو.. الصراع يشتعل بين أندية فرنسا لضم نجم الزمالك

أكد تقرير صحفي، اهتمام عددا من الأندية الفرنسية بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو، نجم فريق الزمالك، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في أوروبا.

وذكرت شبكة "foot mercato" الفرنسية، أن نادي نانت الفرنسي يستهدف ضم زيزو قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، لكن الصفقة معقدة للغاية، نظرا لضيق الوقت وإغلاق الميركاتو الصيفي بعد ساعات قليلة.

وأضافت الشبكة، أن هناك أندية فرنسية تستهدف التعاقد نع زيزو بجانب نادي نانت.

ومن المقرر أن يغلق الميركاتو الصيفي في فرنسا، بنهاية اليوم، الخميس.

زيزو

أرقام زيزو:

شارك أحمد سيد زيزو مع الزمالك في 37 مباراة في مختلف المسابقات موسم 2021-2022، سجل 21 هدفا، وصنع 16 آخرين.

وتوج أحمد سيد زيزو بجائزة هدف بطولة الدوري المصري الموسم المنقضي، وأفضل لاعب في المسابقة من رابطة الأندية.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أحمد سيد زيزو 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.