عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل إغلاق الميركاتو.. الصراع يشتعل بين أندية فرنسا لضم نجم الزمالك

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أكد تقرير صحفي، اهتمام عددا من الأندية الفرنسية بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو، نجم فريق الزمالك، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في أوروبا.

وذكرت شبكة "foot mercato" الفرنسية، أن نادي نانت الفرنسي يستهدف ضم زيزو قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، لكن الصفقة معقدة للغاية، نظرا لضيق الوقت وإغلاق الميركاتو الصيفي بعد ساعات قليلة.

علاء عبد العال: زيزو الأفضل.. وإيسترن كومباني تعرض للظلم.. فيديو

بـ 19 هدفًا.. تكريم زيزو لحصوله على لقب هداف الدوري الممتاز |فيديو

وأضافت الشبكة، أن هناك أندية فرنسية تستهدف التعاقد نع زيزو بجانب نادي نانت.

ومن المقرر أن يغلق الميركاتو الصيفي في فرنسا، بنهاية اليوم، الخميس.

زيزو

 

أرقام زيزو:

شارك أحمد سيد زيزو مع الزمالك في 37 مباراة في مختلف المسابقات موسم 2021-2022، سجل 21 هدفا، وصنع 16 آخرين.

وتوج أحمد سيد زيزو بجائزة هدف بطولة الدوري المصري الموسم المنقضي، وأفضل لاعب في المسابقة من رابطة الأندية.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أحمد سيد زيزو 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

زيزو الزمالك أرقام زيزو Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

التموين: صرف 300 جنيه دعمًا إضافيًا لهذه الفئات |فيديو

ترشيحاتنا

إعلام أمريكي يحذر من كارثة كبري بسبب قرار البيت الأبيض بشأن أوكرانيا

بعد تريند فتاة الأمير.. طفل يثير الجدل بلاصقة غريبة للأذنين ..اعرف الأضرار

نتيجة القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 بالاسم .. الآن

بعد صورة الكعبة .. تطور يصاحب هنا الزاهد مع إطلالاتها | شاهد

ذكرى وفاة البخاري .. اِعرف أكثر عن صاحب المسند الصحيح في السنة النبوية

جرأة جديدة لـ هيفاء وهبي تثير جدلا واسعا بإطلالة مثيرة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الست مش ملزمة ترضّع.. ماذا يحدث لطفلك في حال عدم الرضاعة الطبيعية؟

موجود بكل البيوت.. نوع من الزيوت يعالج سرطان الثدي والقولون

المنتجات منتهية الصلاحية ثروة .. إليك طرق الاستفادة منها في أغراض كثيرة

على المرجيحة.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الراقصة هندية: رفضت ارتداء الملابس المكشوفة بعد فريضة الحج.. وخعلت الحجاب لهذه الأسباب|فيديو

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية

هندية: شقيقي قاطعني بسبب الرقص ولكنه لم يستحي الاقتراض من أمواله

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ