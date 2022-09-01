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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجما الأهلي والزمالك يتنازلان عن أجرهما لمؤمن زكريا | تفاصيل

صدى البلد

كرة القدم والرياضة كما يجب أن تكون .. الروح الرياضية والإنسانية والمشاعر الراقية هي ما تهدف إليه الرياضة في كل دول العالم بعيدا عن التعصب والكراهية .

كل ما سبق يعبر عنه نجوم الكرة والقطبين عمرو السولية لاعب النادي الأهلي ، ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك عندما يحلان ضيوفا على الإعلامية اسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة ، برفقة زميلهما النجم مؤمن زكريا.

عبرت اسعاد يونس عن اللقاء بعنوان حلقة استثنائية ، حيث تجمع نجمي الأهلي والزمالك برفقة رفيقهما مؤمن زكريا وزوجته ريهام ونجله ، لتعبر عن رسالة حب راقية بين نجوم القطبين.

وعلم صدى البلد من مصادر مقربة في برنامج صاحبة السعادة ، أن ثنائي القطبين الأهلي والزمالك ، السولية وشيكابالا ، رفضا تقاضي أجر في الحلقة على أن يتم منحه لمؤمن زكريا حبا وتقديرا له.

ومن المفاجأت التى تتضمنها الحلقة  ظهور محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك، وعمرو السولية نجم النادي الأهلي للحديث عن بعض المواقف الطريفة التي جمعتهم مع بعض.

وتذاع الحلقة الاستثنائية من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" للإعلامية إسعاد يونس ، يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 11 مساء.

وفي سياق متصل ، كان مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي و منتخب مصر قد تولي مؤخرا منصب مستشار الشئون  الرياضية  لشركة تذكرتي.

ووجه مؤمن زكريا الشكر لمجلس إدارة شركة تذكرتي وترحيبه بالمنصب الجديد كمستشار رياضي للشركة .

كما  أثنى نجم الأهلي علي دور تذكرتي  الرائد ودورها البارز في المجال الرياضي في السنوات الأخيرة.

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آخر تطورات احلة مؤمن زكريا اللاعب مؤمن زكريا عمرو السولية شيكابالا الأهلي والزمالك

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