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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

أعلن  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022-2023، بكليات الجامعة، خلال الفترة من  يوم 18 حتى 29 سبتمر الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات يكون كالتالى: كلية الفنون الجميلة، يومي 18 و19، وكلية الألسن يومي 20و21، وكلية الحاسبات والمعلومات يوم 22، وكلية الآثار يوم 25 بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية السياحة والفنادق يوم 26، وكلية الطب، يوم 27، والتخلفات يومي 28 و 29 من سبتمبر الجاري.

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وشدد الدكتور حمدي حسين، على الطلاب المتقدمين إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية الكشف، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الأقصر الكشف الطبي كلية الطب جامعة الاقصر كلية الألسن كلية الفنون الجميلة رئيس جامعة الأقصر

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