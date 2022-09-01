مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الأقصر

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022-2023، بكليات الجامعة، خلال الفترة من يوم 18 حتى 29 سبتمر الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات يكون كالتالى: كلية الفنون الجميلة، يومي 18 و19، وكلية الألسن يومي 20و21، وكلية الحاسبات والمعلومات يوم 22، وكلية الآثار يوم 25 بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية السياحة والفنادق يوم 26، وكلية الطب، يوم 27، والتخلفات يومي 28 و 29 من سبتمبر الجاري.



وشدد الدكتور حمدي حسين، على الطلاب المتقدمين إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية الكشف، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.