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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع يكشف تفاصيل نجاح تعويم ناقلة الوقود AFFINITY وعودة الملاحة بالقناة

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع٫ رئيس هيئة قناة السويس٫ أن عملية تعويم  ناقلة الوقود AFFINITY التي تعرضت للجنوح بالمجرى الملاحي للقناة أمس استغرقت 5 ساعات فقط.


وأضاف "الفريق أسامة ربيع٫ رئيس هيئة قناة السويس"٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"٫ المذاع عبر فضائية "الحياة"٫: "السفينة لم تعطل حركة الملاحة خاصة وأن الحادث وقع ليلا"٫لافتا: "يبلغ طول السفينة ٢ ,٢٥٢ متر، وعرضها ٤٥ مترا، بحمولة قدرها ٦٤ ألف طن، وعبرت القناة ضمن قافلة الشمال، في رحلتها قادمة من البرتغال ومتجهة إلى السعودية".


وأوضح الفريق أسامة ربيع٫ رئيس هيئة قناة السويس: "عندما تبحر أي سفينة يكون معها قاطرات مصاحبة تسير معها٫ فضلا عن قاطرات أخرى تكون متواجدة في نقط المراقبة٫ فضلا عن سيارة إسعاف وسيارة مطافي"٫ مشيرا: "التحرك كان فور وقوع الحادث مباشرة".

 

وأشار: "السفينة شطحت جهة الغرب٫ والطيار حرك مؤخرة السفينة ناحية الشرق مثلما حدث مع السفينة إيفرجيفن٫ واستعرضت في القناة"٫ موضحا: "المركب التي كانت خلف هذه المركب كانت قريبة جدا منها وهو ما جعل من الصعب عمل عملية دوران للمركب".

 

وأكمل الفريق أسامة ربيع٫ رئيس هيئة قناة السويس٫: "مثل هذه الحوادث تتكرر كثيرا وأصبح لدينا خبرة كبيرة وإمكانيات وقدرات كبيرة٫ ودائما الرئيس السيسي يؤكد على الجاهزية للحدث قبل حدوثه"٫ متابعا: "سرعة اندفاع القاطرات نحو المركب في أول الحدث يكون قبل التركيز في المكان وحفر مكان لها".

 

 أهمية قناة السويس

ولفت الفريق أسامة ربيع٫ رئيس هيئة قناة السويس٫: "تم سحب ناقلة الوقود العملاقة التي تعرضت للجنوح لمسافة 30 كيلو مترا لإعادة توجيهها وتعويمها"٫ موضحا: "الحوادث تبين أهمية قناة السويس للعالم".

الفريق أسامة ربيع٫ AFFINITY رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس ناقلة الوقود المجرى الملاحي ناقلة الوقود AFFINITY

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