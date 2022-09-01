بالفيديو.. سعد لمجرد يطرح الحلق أحدث أغنياته

طرح منذ قليل المطرب المغربي سعد لمجرد أحدث اغنياته، والتى تحمل أسم"الحلق" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال حمداوي، وتولت مهمة إخراج الكليب دان حداد.





تامر حسين يروج للكليب الجديد

وبدا الشاعر تامر حسين فى الترويج للكليب من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام حيث طرح صورة من الكليب وكتب عليها قائلا: دلوقتي تقدروا تشوفو كليب الحلق لسعد لمجرد من كلماتي وألحان عزيز الشافعي.

مفاجأة العاشق الهايم





وينتظر محبي و متابعي الفنان سعد لمجرد المفاجأة الفنية ، الخاصة بأغنيته الجديدة " العاشق الهايم " التي يستعد لطرحها غدًا ، من كلمات الشاعر كريم العراقي ، ألحان الموسيقار طلال ، توزيع موسيقي جلال الحمداوي ، وإشراف عام خالد أبومنذر ، وتجسد في كلماتها حالة حب رومانسية بحسب ما تظهر الملامح الأولى من العمل، الذي يحمل لون موسيقي خاص ومختلف ، ورؤية فنية متطورة تدمج ما بين الحداثة والأصالة .

الأغنية ستصدر أيضًا خلال الساعات القادمة على طريقة الفيديو كليب ، بطريقة طرح مبتكرة بما يتناسب ومتغيرات العصر والسوق الغنائي ، حيث يقدم سعد لمجرد اسلوب فني مميزة يشكل نقلة نوعية للأعمال الموسيقية المصورة التي قدمها في مسيرته الفنية ، وتم تصوير العمل لمدة ثلاثة أيام ، ما بين دبي وبيروت ، تحت إدارة المخرج كريم بنيس ، واستخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة .

سعد لمجرد يراهن على أغنية وكليب " العاشق الهايم " ويؤكد انه عمل فني يقدمه باسلوب رشيق ، وانه اختار هذا التوقيت لطرح العمل تماشياً مع أجواء الصيف والإنطلاق ، مشيراً إلى ان اللحن تضمن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي ، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية ، وان الفيديو كليب للأغنية عبارة عن فيلم متواصل يناقش قصة درامية ، ليضاف العمل إلى سجل نجاحاته الفنية .