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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقيقة ظهور حالات جديدة مصابة بالإيدز في القليوبية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

نفت مديرية الصحة بالقليوبية، ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حالات جديدة لمرض الإيدز المناعي بإحدى مناطق مدينة بنها

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و اكدت مديرية الصحة بالقليوبية عدم صحة هذا الكلام وأنه لايمت للواقع بصلة حيث أن الحالات الايجابية لا يتم تأكيدها الا عن طريق المعامل المركزية بالقاهرة ويتم تسجيلها على قاعدة بيانات خاصة بالمديرية وهي سرية ولا يمكن اختراقها. 
كما أنه يوجد مركز تابع لمديرية الصحة بالقليوبية خاص بعلاج مرضى الإيدز ومركز مشورة للكشف المبكر عن الحالات الجديدة.


وأشارت مديرية الصحة إلى أنه يتوفر لدينا صيدلية عامة لصرف الأدوية و الجرعات الوقائية الخاصة بمرضي فيروس نقص المناعة البشري.
ويهيب الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المواطنين بتحري الدقة في نشر البيانات وعدم الانسياق وراء الشائعات .

القليوبية التواصل الاجتماعي وزارة الصحة اخبار محافظة القليوبية مديرية الصحة

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