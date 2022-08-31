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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البرادعة تفوز بدوري القليوبية لكرة القدم لمراكز الشباب

جانب من الأفتتاح
جانب من الأفتتاح

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فعاليات الحفل الختامي والمباراة النهائية لدوري القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى(كاس المحافظ) في نسخته الـ ٢٩، بين فريقي الإصلاح الزراعى بقليوب والبرادعه بالقناطر الخيرية وذلك بمركز شباب سنديون بقليوب.

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واستهل محافظ القليوبية فعاليات الإحتفالية بتقديم التهنئة لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وجميع منظومة العمل بالشباب والرياضة وفريق العمل وجميع العاملين بمراكز الشباب والأندية بالقليوبية، وذلك لفوز مديرية الشباب الرياضة بالقليوبية بالمركز الاول فى دورى التميز للعام المالي٢٠٢١-٢٠٢٢م»، على مستوى إقليم القاهرة الكبري للعام الثالث علي التوالي، والذى يضم محافظات (القاهرة – الجيزة -القليوبية – الفيوم )، متمنياً لهم دائم التوفيق والنجاح.
وأوضح "الهجان" أن فعالية دوري القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى، تأتي ضمن إستراتيجية الإتحاد العام لكرة القدم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتفعيل الأنشطة الشبابية لشباب مراكز الشباب داخل القرى، للإرتقاء بالمنظومة الرياضية علي مستوى أنحاء الجمهورية، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الحمهورية، بتشجيع النشء علي ممارسة كافة الأنشطة الرياضية وتوفير الدعم لهم، ، مؤكداً على دعم المحافظة لجميع الأنشطة الرياضية، وحث الشباب على ممارسة الرياضة وبناء العقول السليمة، لافتاً إلى أهمية المسابقات والدورات الرياضية لإكتشاف المواهب الجديدة.
يُذكر أن بداية دوري مراكز الشباب كانت في عام ١٩٩٢م، وذلك  لإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة الرياضة بشكل تنافسي، كبديل لإشتراك مراكز الشباب فى أنشطة إتحاد كرة القدم وترشيد الإنفاق، حتى تتمكن المراكز من أداء رسالتها لخدمة النشء والشباب ، بالإضافة إلي أن المسابقة تستهدف توطيد أواصر الصداقة بين الشباب وإعلاء قيم التنافس الحر، حيث شارك في المسابقة١٧٥ مركز شباب على مستوى إدارات الشباب والرياضة الفرعية على مستوى المحافظة بإجمالي ٤,٣٧٥ شاب. وقد إنتهت المباراة بفوز فريق البرادعه (القناطر الخيرية) وحصوله على المركز الأول بالمسابقة وحصول فريق الإصلاح الزراعى بقليوب على المركز الثاني.
وسلَّم محافظ القليوبية كأس البطولة والميداليات الذهبيه  ومبلغ مالي لفريق مركز شباب البرادعه بمدينة القناطر الخيرية، بالإضافة إلي تسليمه ميداليات فضيه ومبلغ مالي لمركز شباب الإصلاح الزراعي بقليوب الفائز بالمركز الثاني، وتسليم مبلغ مالي لفريق مركز شباب الرجلات بطوخ الحاصل علي المركز الثالث، كما تم تسليم مبلغ مالي  لمركز شباب طحله بمدينة بنها الحاصل علي المركز الرابع وفي سياق مُتصل إفتتح "محافظ القليوبية" حمام سباحه نص أوليمبي بمركز شباب قرية سنديون بمدينة قليوب، بتكلفة إنشائيه١,٥مليون جنية، والمقام بنظام حق الإنتفاع، ضمن عدة نشاطات تُقام بالمركز ومنها، الأنشطة الثقافية والدينية، ورياضات الكاراتيه، والكونج فو، والكيك بوكس، وكرة القدم، والبنج بونج، بالإضافة إلي المبادرات التي تُقام في المركز ومنها، مبادرة علم إبنك الرسم، ومبادرة مشواري، ومبادرة برلمان الشباب.
واختتم المحافظ فعاليات الإحتفال بتكريم وكلاء  وزارة الشباب والرياضة السابقين، والسادة وكلاء المديرية تحت عنوان يوم الوفاء بتقديم الدروع لهم، تقديراً لما حققوه من إنجازات في مجال الشباب والرياضة على ارض محافظة القليوبية، وقد أثنى "محافظ القليوبية" على الجهد الذي بذلُه القائمون على تنظيم الدورة، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لشغل أوقات الفراغ في أعمال إيجابية ومفيدة  .

القليوبية القناطر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب قليوب

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