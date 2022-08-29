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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء قاعدة بيانات جغرافية للبنية الأساسية في القليوبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا مع ممثلي هيئة التخطيط العمراني لانشاء قاعدة بيانات جغرافية للبنية الأساسية (شبكات الطرق والنقل والمرور- التغذية بمياه الشرب والصرف الصحى - المخلفات الصلبة) بالمحافظة تعد هي المرة الاولي على مستوى المحافظات وذلك بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني ، وتدقيق هذه القاعدة جغرافيا وكذا تدقيق البيانات من الجهات ذات الصلة وذلك على مستوى المحافظة والمركز والمدينة تمهيداً لاعتمادها واستخدامها فى إعداد المخططات الإستراتيجية بكافة مستوياتها، مع إمكانية مشاركة قواعد البيانات مع الجهات ذات الصلة وتهدف قواعد البيانات فى تحديد الاحتياجات للمشروعات ذات الاولوية اثناء اعداد المخططات الاستراتيجية .

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جاء ذلك بحضور الدكتوره ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبه السكرتير العام والمهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد وكل من الدكتور احمد سعد ابو سريع رئيس الاداره المركزيه للبنيه الاساسيه بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس حلمي محمد احمد عيد رئيس الاداره المركزيه للاقاليم التخطيطيه بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وعدد من المختصين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندسه منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظه وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وخلال الإجتماع أكد المحافظ أن الإجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، في انشاء قواعد بيانات البنية الأساسية بالمحافظة، واستغلالها في التعرف على المؤشرات التنموية، ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية التي تتوافق مع الاحتياجات والزيادة السكانية المحتملة.


وخلال اللقاء استعرض مسئولو الهيئة العامة للتخطيط العمراني قاعدة البيانات التي قامت الهيئة بإعدادها وتدقيقها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة، وتوزيع شبكة الطرق والكباري والمواقف، ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروعات مياه الشرب ومحطات التحلية، وأعمال الصرف الصحي، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.


وأكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة من جميع الأطراف المعنية مثل مديرية الطرق، وشركة القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومركز المعلومات، وشبكات المرافق، ووحدة gis , والمتغيرات المكانية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لمراجعة وتدقيق بيانات قاعدة معلومات هيئة التخطيط العمراني، وتحديثها بصفة دورية كل 6 أشهر.

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