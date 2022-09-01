القباج: الدولة تدفع بكامل قواها بالاستثمار في الشباب.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى أن تدفع الدولة بكامل قواها في الإستثمار في الناس، وأشكر القيادة السياسية لثقتها في وتجديد الثقة وزيرة للتضامن.

وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن كلمة السر في “اللي ندور عليه” عشان نوصل للناس، وتقديم الدعم لهم.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أسرتي داعمة في طوال الوقت، معلقة “ أشكرهم على تحملهم طوال هذه الفترة وأولادي سر قوتي”.

القضايا الاجتماعية

وأشارت نيفين القباج إلى أن القيادة السياسية، تعي بشكل جيد القضايا الاجتماعية، وتكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية وقت الأزمات.