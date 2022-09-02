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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز مرقة يجتمع بجمهور مسرح الزمالك للمرة الثالثة في حفل كامل العدد

عزيز مرقة
عزيز مرقة

خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأجدد حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك. وحمل الحفل لافتة كامل العدد بحضور تجاوز الألفين ونصف شخص في ثالث إطلالات عزيز على مسرح الزمالك وأمتعهم بتوليفة غنائية استمرت ساعتين بشكل متواصل.

 


وقدم عزيز وجبة غنائية متنوعة المذاقات من أغانيه القديمة جدا والجديدة،  بداية بأغنيات "وين ما تكوني" و"مين قلك" و"الله غالب"،  مرورا بأغاني "موالي"  و"يا بنت الناس"،  التي تفاعل معها الحضور ورددوا كلماتها عن ظهر قلب،  ليسدل الستار على السهرة المميزة برائعة "ما في منك".


وقال عزيز مرقة أن حفلاته في مسرح الزمالك من أقرب الحفلات لقلبه في مصر،  مؤكدا حرصه الدائم على مفاجأة الجمهور المصري بعرض موسيقي وبصري مبهر في كل مرة،  موجها شكره لطارق صبري مؤسس مسرح الزمالك على استضافته له للمرة الثالثة.


ومن جانبه عبر الفنان طارق صبري، عن سعادته لاستضافة عزيز مرقة للمرة الثالثة، موضحا أنه من جمهوره ومحبي أغانيه،  وأضاف أن حفل عزيز يأتي ضمن خطة حفلات موسم الصيف الاستثنائية التي يرضي بها المسرح أذواق الجمهور المختلفة،  من بينها الشاعر عمرو حسن والنجمة السورية فايا يونان،  ومن قبلها حفلات عنبة والوايلي وأوتوستراد.

عزيز مرقة حفل عزيز مرقة مسرح الزمالك الفنان طارق صبري الاردنى عزيز مرقة

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