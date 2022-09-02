لأول مرة BMW تبدأ إنتاج خلايا وقود الهيدروجين لسيارات iX5 | صور

بدأت BMW في إنتاج أنظمة خلايا وقود الهيدروجين للجيل القادم من طراز BMW iX5 ، مع استعدادها لاختبار السيارات الأولى في وقت لاحق من هذا العام.

تم بناء مجموعة نقل الحركة FCEV في مركز BMW للهيدروجين بميونيخ ، وتتكون من خلية وقود وخزانين هيدروجين ومحرك كهربائي من الجيل الخامس لـ BMW eDrive.

BMW iX5

سيتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع بطارية عالية الأداء ، في منصة سيارة BMW X5 الحالية، وسيستخدم صانع السيارات الألماني خلايا الوقود الفردية التي توفرها شركة تويوتا، والتي تعاونت معها BMW في مجال توليد الطاقة الهيدروجينية منذ عام 2013، وستعمل BMW بعد ذلك على استكمال باقي المكونات الأخرى، بما في ذلك أحزمة الأسلاك والضواغط.

BMW iX5

قال أوليفر زيبسي ، رئيس مجلس إدارة BMW: "كمصدر للطاقة متعدد الاستخدامات ، يلعب الهيدروجين دورًا رئيسيًا في الطريق إلى الحياد المناخي، وستكتسب أيضًا أهمية كبيرة فيما يتعلق بالتنقل الشخصي.

BMW iX5

"نعتقد أن المركبات التي تعمل بالهيدروجين في وضع مثالي تقنيًا لتلائم المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية وتكمل صورة التنقل الكهربائي ... من خلال البدء في إنتاج خلايا الوقود على نطاق صغير اليوم ، فإننا نظهر النضج التقني لهذا النوع من أنظمة القيادة ونؤكد إمكاناته للمستقبل ".

BMW iX5

سينتج محرك BMW iX5 Hydrogen إجمالي قوة يصل الى 368 حصانًا، حوالي 167 حصانًا تأتي من نظام خلايا وقود الهيدروجين المصمم حسب الطلب، وتقول BMWإن مجموعة نقل الحركة الهيدروجينية الخاصة بها ستوفر "شكلاً فريدًا من نظام القيادة للقطاع المتميز".

BMW iX5

تم اختبار BMW iX5 Hydrogen في وقت سابق من هذا العام في ظروف الشتاء في السويد ويستخدم العديد من التقنيات الجديدة ، بما في ذلك ضاغط عالي السرعة يعمل بالطاقة التوربينية ومضخة تبريد عالية الجهد.

تقول BMWإنها حسنت بشكل كبير من كفاءة نظام خلايا الوقود بعد سنوات من البحث والتطوير.

سيتم إنتاج 100 سيارة فقط من طراز BMW iX5 Hydrogen مبدئيًا، ولن يتم بيعها ولكن سيتم استخدامها من قبل السائقين الذين سيختبرونها في الظروف اليومية في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا والصين وكوريا الجنوبية.