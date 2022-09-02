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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إغماء فتاة .. موقف إنساني للفنان عزيز مرقة في حفل بمسرح الزمالك

عزيز مرقة
عزيز مرقة

حرص الفنان الأردني عزيز مرقة على إيقاف حفلة المقام مساء الخميس في مسرح الزمالك للاطمئنان على إحدى الفتيات بعد تعرضها لحالة إغماء والذهاب بالقرب من مكان تواجدها للتأكد من سلامتها. 

وأشار عزيز مرقة عقب الانتهاء من تقديم إحدى أغاني الحفل إلى تعرض شخص للإغماء، وتحركت الفرقة الطبية المتواجدة بصفة مستمرة بالقرب من مكان الحفل لتجنب وقوع مثل هذه الحالات.

وعاد عزيز مرقة لاستكمال برنامجه الغنائي مرة أخرى بعد الاطمئنان عليه ومنحها زجاجة المياه الخاصة بها لإفاقتها والتأكد من سلامتها، وذلك بعدما عبر في بداية الحفل عن حبه وتقديره لجمهور الزمالك والمسرح الذي يقف عليه للمرة الثالثة. 

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عزيز مرقة يجتمع بجمهور مسرح الزمالك للمرة الثالثة في حفل كامل العدد

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تفاصيل حفل عزيز مرقة اليوم بمسرح الزمالك

وقدم عزيز وجبة غنائية متنوعة المذاقات من أغانيه القديمة جدا والجديدة،  بداية بأغنيات "وين ما تكوني" و"مين قلك" و"الله غالب"،  مرورا بأغاني "موالي"  و"يا بنت الناس"،  التي تفاعل معها الحضور ورددوا كلماتها عن ظهر قلب،  ليسدل الستار على السهرة المميزة برائعة "ما في منك".

ومن جانبه عبر الفنان طارق صبري مؤسس مسرح الزمالك، عن سعادته لاستضافة عزيز مرقة للمرة الثالثة، موضحا أنه من جمهوره ومحبي أغانيه،  وأضاف أن حفل عزيز يأتي ضمن خطة حفلات موسم الصيف الاستثنائية التي يرضي بها المسرح أذواق الجمهور المختلفة،  من بينها الشاعر عمرو حسن والنجمة السورية فايا يونان،  ومن قبلها حفلات عنبة والوايلي وأوتوستراد.

عزيز مرقة حفل عزيز مرقة مسرح الزمالك الفنان طارق صبري جمهور الزمالك

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