نشرة الفن.. موقف إنساني من عزيز مرقة في حفله بالزمالك وطليقة جورج الراسي تكشف: أجبروني على الزواج منه ويتهمونني بقتله

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل حفل عزيز مرقة في مسرح الزمالك، وتحية جمهور مهرجان فينيسيا للممثلة كيت بلانشيت ومحمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل أزمته الصحية.

كشفت الموديل جويل حاتم عن مفاجأة تغير مسار الأحداث بعد أيام من جنازة زوجها السابق الفنان جورج الراسي الذي راح ضحية حادث سيارة مروع.

خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأجدد حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك. وحمل الحفل لافتة كامل العدد بحضور تجاوز الألفين ونصف شخص في ثالث إطلالات عزيز على مسرح الزمالك وأمتعهم بتوليفة غنائية استمرت ساعتين بشكل متواصل.

كشفت الفنانة آمال رمزي سر استبعادها من القيام بدور البطولة في فيلم البيه البواب والذي كان من المقرر ان تلعب فيه دور زوجة البطل .

استقبل جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي صناع فيلم Tár بحفاوة كبيرة عقب عرضه مساء الخميس ضمن أفلام المسابقة الرسمية للنسخة 79 التي بدأت فعالياتها مساء الأربعاء الماضي.

حل النجم محمد عبد الرحمن ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، بعد انطلاق فيلمه الدعوة عامة في دور العرض السينمائية، وعبّر محمد عبد الرحمن خلال الحلقة عن سعادته لنجاح الفيلم، وردود الأفعال الإيجابية التي حصدها على منصات التواصل الاجتماعي، كما سرد لأول مرة تفاصيل عن أزمته الصحية الأخيرة، وكيف استقبل الجمهور وأصدقائه للخبر.

وصلت المخرجة المصرية كوثر يونس إلى مدينة فينيسيا الإيطالية لحضور فعاليات الدورة ال٧٩ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التى تشارك فيها بفيلمها الروائي القصير "صاحبتي"، والذى يعتبر أول فيلم مصري يشارك فى مسابقة آفاق للأفلام القصيرة.

كشفت المغنية الشهيرة جينيفر لوبيز عن صور حصرية لأول مرة من حفل زفافها على بن أفليك في جورجيا منذ حوالي أسبوعين بحضور أصدقائهما المقربين وأفراد العائلة.