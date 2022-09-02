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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. موقف إنساني من عزيز مرقة في حفله بالزمالك وطليقة جورج الراسي تكشف: أجبروني على الزواج منه ويتهمونني بقتله

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل حفل عزيز مرقة في مسرح الزمالك، وتحية جمهور مهرجان فينيسيا للممثلة كيت بلانشيت ومحمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل أزمته الصحية. 

 

طليقة جورج الراسي: يتهمونني بقتله وتواصلت مع السفارة الأمريكية لهذا السبب

كشفت الموديل جويل حاتم عن مفاجأة تغير مسار الأحداث بعد أيام من جنازة زوجها السابق الفنان جورج الراسي الذي راح ضحية حادث سيارة مروع. 

 

عزيز مرقة يجتمع بجمهور مسرح الزمالك للمرة الثالثة في حفل كامل العدد

خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأجدد حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك. وحمل الحفل لافتة كامل العدد بحضور تجاوز الألفين ونصف شخص في ثالث إطلالات عزيز على مسرح الزمالك وأمتعهم بتوليفة غنائية استمرت ساعتين بشكل متواصل.

 

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

كشفت الفنانة آمال رمزي سر استبعادها من القيام بدور البطولة في فيلم البيه البواب والذي كان من المقرر ان تلعب فيه دور زوجة البطل .

 

ترشيحات مبكرة للأوسكار تلاحق كيت بلانشيت بعد عرض فيلمها Tár في مهرجان فينيسيا

استقبل جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي صناع فيلم Tár بحفاوة كبيرة عقب عرضه مساء الخميس ضمن أفلام المسابقة الرسمية للنسخة 79 التي بدأت فعالياتها مساء الأربعاء الماضي. 

 

ابتعدت عن السجائر ومكنتش متخيل حب الجمهور.. أبرز تصريحات محمد عبد الرحمن مع منى الشاذلي

حل النجم محمد عبد الرحمن ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، بعد انطلاق فيلمه الدعوة عامة في دور العرض السينمائية، وعبّر محمد عبد الرحمن خلال الحلقة عن سعادته لنجاح الفيلم، وردود الأفعال الإيجابية التي حصدها على منصات التواصل الاجتماعي، كما سرد لأول مرة تفاصيل عن أزمته الصحية الأخيرة، وكيف استقبل الجمهور وأصدقائه للخبر.

 

المخرجة كوثر يونس تمثل مصر في مهرجان فينيسيا بفيلم "صاحبتي"

وصلت  المخرجة المصرية كوثر يونس إلى مدينة فينيسيا الإيطالية لحضور فعاليات الدورة ال٧٩ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التى تشارك فيها بفيلمها الروائي القصير "صاحبتي"، والذى يعتبر أول فيلم مصري يشارك فى مسابقة آفاق للأفلام القصيرة.

 

جينيفر لوبيز تكشف عن صور حفل زفافها وتفاصيل ليلة العمر مع بن أفليك

كشفت المغنية الشهيرة جينيفر لوبيز عن صور حصرية لأول مرة من حفل زفافها على بن أفليك في جورجيا منذ حوالي أسبوعين بحضور أصدقائهما المقربين وأفراد العائلة. 

 

عزيز مرقة مسرح الزمالك برنامج معكم منى الشاذلى محمد عبد الرحمن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

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