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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: تقاوى المحاصيل الاستراتيجية محلية بنسبة 100%

القمح
القمح

أكد الدكتور أمجد ريحان مدير عام فحص التقاوي بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة بدأت الإعلان عن توزيع تقاوي القمح و الفول و المحاصيل الشتوية.


وأضاف مدير عام فحص التقاوي بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الدولة كانت لديها رؤية مميزة فى توفير المحاصيل، و العمل على التوسع الأفقي فى الإنتاج الزراعي، وهذا كان له أهمية فى توافر المنتجات، و الوصول لـ الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل.


ولفت إلى أن الجميع يتابع ما يعانى منه العالم بسبب الأوضاع الصعبة، ونقص المنتجات، ولكن فى مصر هناك وفرة فى الجميع المنتجات، ولا يوجد مشكلة فى أى محصول.


وأشار إلى أن الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتمام كبير بالقطاع الزراعي، وتأمين المخزون وتوفير الأمن الغذائي، وسط الأوضاع الصعبة.


وأوضح أن الدولة توفر جميع التقاوي المحلية لـ المحاصيل الاستراتيجية، فهى محلية بنسبة 100%، ولكن المحاصيل الخضراء، تقوم وزارة الزراعة بتوفير كميات كبيرة التقاوي، و تقليل كميات التقاوي التى يتم شرائها.


وأوضح أن الدولة تسعى فى العام المقبل زراعة 4.5 ملايين فدان، وذلك لكي يكون هناك كميات كبيرة من الإنتاج، وسط الأوضاع العالمية، وذلك لآن مصر تشتري كميات كبيرة من القمح، من الخارج.
 

الزراعة وزارة الزراعة القمح المحاصيل الشتوية تقاوي القمح

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