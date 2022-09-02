تفوق علمي ملهم لابن القصاصين.. كريم وهدان أصغر دكتور ورجل أعمال في الإسماعيلية

د.كريم وهدان لموقع «صدى البلد»:

-أول ابتكاراتي روبوت حربي لاستكشاف الألغام

-أول أبحاثي العلمية ترتبط بكوكب المريخ

-دخلت عالم المال والأعمال بعد رحلة بحثية

- أعتز بقريتي الوادي الأخضر بالإسماعيلية

-هذه الصفات وهؤلاء الأشخاص أسباب لنجاحي.

يقاس تقدم أي أمة كانت بمدي تفوق شبابها في مجال بعينه وتركيزهم على تطويرهم فيه باستمرار، وفي هذا السياق نجح شاب في مقتبل العشرينات من مدينة القصاصين - التل الكبير - محافظة الإسماعيلية في التفوق الدراسي و العلمي والعملي بكل ما أوتي من قوة إيمان وسعى حيث أصبح أول مصري يحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة ميشيجان الغربية بأمريكا في هندسة إدارة محطات الفضاء الدولية في عمر 17 عاما زمالة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة..فما قصة دكتور كريم وهدان؟

كريم وهدان

«حب الناس وحب العلم والمعرفة والثقة بالله ثم السعي والاجتهاد وراء الأحلام» صفات أساسية اتسم بها دكتور كريم وهدان منذ صغره، وباعتبار كرم الله وتوفيقه -تعالى- حليف نجاحه وتفوقه طوال المراحل الدراسية المختلفة لا تزال بركة حفظة للقرآن الكريم وعمله به تنير طريقة منذ شهادة الثانوية العامة، معلقا: «استمرارية السعي تعني حتمية الوصول طالما هناك نية صادقة للنجاح والتزام بوعود وفية ليصبح الشباب قواعد راسخة ومتينة لبناء مصر الجديدة، مصر الأمل والعمل والمستقبل».

ويوضح دكتور كريم وهدان أنه بدأ رحلته مع الابتكارات العلمية في سن مبكرة حيث كان أول ابتكاراته «روبوت حربي» يستكشف الألغام بإمكانات عالمية كنوع من مساهمة طفل محب لوطنه في تنمية قدرات جيش بلده بموهبته ومعرفته، وبعد إتمام ابتكاره أهدي الطفل الصغير وقتها اختراعه للجهات المسؤولة في القوات المسلحة المصرية.

أما عن الأبحاث العلمية التي قدمها، فيضيف أصغر دكتور ورجل أعمال في مدينة القصاصين بالإسماعيلية أن من أهمها بحث حول «اكتشاف منطقة البج هول على المريخ» ليكون موضوع هذا البحث الذي كان محل اهتمام كبير من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إضافة مميزة من أصغر شاب مصري وعربي يتناولها في بحث مهم بدعم من وزارة البحث العلمي المصرية لتدعيم الشباب وتمكينهم.

كريم وهدان

أول مصري يحصل على الدكتوراة من جامعة ميشيجان الغربية بأمريكا

وفي ذات الفترة الزمنية، كان الدكتور كريم وهدان، أول مصري يحصل على الدكتوراة من جامعة ميشيجان الغربية بأمريكا في هندسة إدارة المحطات الدولية زمالة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى حصوله بسبب ابتكاره هذا الروبوت الحربي المهم على عدد من التكريمات والجوائز والمراكز المحلية والإقليمية والدولية، مثل: المركز الأول علي مستوى الجمهورية في البحث العلمي من مجلس رئاسة الوزراء ، وتكريم من وزارت التخطيط والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وجامعة الزقازيق، ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وجائزة من الملك عبد الله الثاني،وجامعة ميتشيجان بالولايات المتحدة الامريكية، والجامعة الامريكية بالقاهرة AUC من السفير الأمريكي.

التحق دكتور كريم وهدان بكلية الشئون الدبلوماسية (كلية السفراء والدبلوماسين) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ( AUC ) نظير تفوقه الدراسي والعلمي حيث حصل على مجموع 91.3 بالثانوية العامة بتبريكات من جهات بحثية مرموقة وبإشادة من مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث وصفه وزير التربية والتعليم وقتها بأنه مثال لشباب مصر الطموح وأن أحلام الدولة المصرية تبني على عاتق هؤلاء الشباب، وترجو الدولة المصرية منهم المزيد والمزيد من النجاح والعطاء ليصبح شباب مصر المشرف هم قيادات قواعد بناء الجمهورية الجديدة التي تسير وفق منهجية فخامة السيد الرئيس رؤية مصر 2030 بتمكين الشباب ونهضة التحول الشامل بالدولة المصرية».

كريم وهدان

كيف دخل كريم وهدان ابن الإسماعيلية صاحب التفوق العلمي عالم المال والأعمال؟

وعن فرصة دخوله عالم المال والأعمال، أشار دكتور كريم وهدان إلى أنه تم اختياره ضمن فريق بحثي يضم 40 عالم من بلدان مختلفة، مثل: فلندا والسويد ولندن وباريس وتشانجهاي الصين واليابان ولبنان وأمريكا تعرف على مجموعة من الأصدقاء، وأثناء احدي الجلسات معهم اقترحوا عليه أن يشتركوا معا في فرص استثمارية واعدة في أكثر من بلد كإنشاء شركات للاستثمار العقاري، منوها: «من هنا كانت الانطلاقة لرحلة دخولة مجال إدارة الأعمال والبيزنس من قبل التحاقي بالجامعة»

كريم وهدان

يعتز الدكتور كريم وهدان بقريتة ذات الأصل الطيب، قرية الوادي الأخضر مركز ومدينة القصاصين - التل الكبير _ بمحافظة الإسماعيلية عروس القنال وباريس مصر، المحافظة العريقة التي ومازالت تحتفظ بقيمتها الثقافية والتاريخية.

«تنظيم الوقت بين الدراسة والعمل والمجال البحثي مهم جداً».. بهذه الجملة ينبه الدكتور كريم وهدان إلى أبرز مشكلة كانت تواجهه في طريق نجاحه ومسيرته العلمية والعملية بجانب التحاقه بصفوف كلية السفراء والدبلوماسين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC كما يشغل حاليا عضو مجلس إدارة مجموعة شركات وهدان القابضة المتعددة الاستثمار، مبينا: «بحاول أجمع طول الوقت بين عقلية الباحث ورجل الأعمال الخدمي بطرق إبداعية حكيمة وعالمية تضيف للقطاع الخاص والاقتصاد المصري الذي يشهد جهودا كبيرة للنهوض بحاضر ومستقبله في ظل قيادة رشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية الذين يحملون الكثير من الآمال في في طيّاتها لتكتمل الجمهورية الجديدة نحو حياة كريمة لكل مصري ومصرية».

كريم وهدان: هؤلاء الأشخاص أسباب أساسية لنجاحي في مشواري

كما يتقدم كريم وهدان بالشكر لكل من شجعه ليصل لهذه النجاحات القديرة من عائلته وأصدقائه وأقاربه، وأبرزهم حس ذكره: «والده الحاج أحمد وهدان، وعمه النائب الدكتور سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب المصري، رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس النواب ، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وعمه اللواء محمد وهدان، وأخواتي الغاليين: الدكتور / باسم وهدان، وأولاد أعمامي: المستشار/ وهدان وهدان، رئيس محكمة شرق القاهرة، وكل صغير وكبير من هذه البذرة الطيبة -لولا أنتم ما كنت أنا.... لولا أنتم ما كنت هنا، وكذلك الداعمين له باستمرار: النائب الدكتور / خالد بدوي، عضو مجلس النواب المصري، والمستشار/ جمعة الششتاوي، رئيس مجمع محاكم الغربية، والعقيد / أحمد خضر، معالي مساعد مدير مديرية أمن الشرقية، وكل صديق غفلنا عن شكره ليلتمس لي العذر».