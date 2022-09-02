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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة سياسية كبرى في إسرائيل.. استطلاع رأي يكشف فشل انتخابات الكنيست القادمة

استطلاع رأي يكشف
استطلاع رأي يكشف فشل انتخابات الكنيست القادمة

كشف استطلاع للرأي في إسرائيل صباح اليوم الجمعة عجز أي من المعسكرين من الحصول على 61 مقعدا في الكنيست، خلال الانتخابات القادمة.

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية، حصل معسكر أحزاب اليمين بقيادة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، على 58 مقعدا، موزعة كالتالي: الليكود 31 مقعدا، الصهيونية الدينية التي تحالفات مع حزب "عوتسما يهوديت" 13 مقعدا، شاس 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 6 مقاعد.

في المقابل حصلت أحزاب الائتلاف الحالي بقيادة رئيس الحكومة، يائير لبيد، على 56 مقعدا، موزعة كالتالي: "ييش عتيد" 24 مقعدا، "المعسكر الوطني" 13 مقعدا، العمل 5 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد.

وحصلت القائمة المشتركة على 6 مقاعد. ولم تتجاوز قائمة "الروح الصهيونية" بقيادة وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، نسبة الحسم في الاستطلاع الحالي أيضا، وحصلت على 1.9% من الأصوات.

وتراجعت قوة "يهدوت هتوراة" من 7 إلى 6 مقاعد بسبب انشقاق محتمل بين مكونيْها، حزب "أغودات يسرائيل" و"ديغل هتوراة". وفي حال خاضا الانتخابات منفصلين فإن "ديغل هتوراة"، برئاسة موشيه غفني، سيحصل على 5 مقاعد، بينما "أغودات يسرائيل" لن يتجاوز نسبة الحسم. كذلك سيحصل الليكود على مقعد آخر ليصبح عدد مقاعده 32، ما يعني أن انشقاقا كهذا لا يغير شيئا في التوازن بين المعسكرين.

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