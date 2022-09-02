محافظ المنوفية يشيد بمشروع الأوقاف وأهالي كفر أبورقبة بأشمون يشكون نقص الخدمات

تناول موقع صدى البلد عدد من الاخبار الخاصة بمحافظة المنوفية عللى مدار اليوم نعرضها في التقر التالي :

محافظ المنوفية يشيد بمشروع الأوقاف لصكوك الأضاحي والإطعام

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سيارات اللحوم وتوزيع الدفعة الخامسة من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف بواقع 2 طن، ليصل إجمالي ما تم توزيعه 10 أطنان من صكوك الأضاحي وليصل إجمالي ما تم توزيعه أضاحي وإطعام خلال عام نحو مائة طن على الأسر الأولى بالرعاية، وخلال ذلك أشاد محافظ المنوفية بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن المشروع متميز شكلا ومضمونا وأداء، ويستهدف المستحقين الحقيقيين بعزة وكرامة.

محافظ المنوفية يتسلم الدفعة الخامسة من مشروع صكوك الإطعام

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بديوان عام المحافظةتأتي تلك الزيارة علي هامش إفتتاح مسجد العفيفي بقرية ميت عفيف مركز الباجور عقب الإنتهاء من إحلاله وتجديده.

كارثة تخمير القمامة تعرض صحة أهالي شبين الكوم بالمنوفية للخطر

يعيش أهالي العزبة الغربية بشبين الكوم في محافظة المنوفية، حالة من الاستياء والخوف بعد تحويل قطعة أرض إلى مصنع تدوير مخلفات صلبة المسبب لإنتاج الروائح الكريهه التى لا يستطيع احد تحملها سواء اطفال او كبار السن وخصوصا أصحاب الامراض الصدرية التي يسببها مصنع تدوير القمامة .

بتكلفة 7 مليون جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد العفيفي

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد العفيفى بقرية ميت عفيف بمركز ومدينة الباجور وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية.

أهالي كفر أبورقبة في أشمون يشكون من نقص الخدمات الأساسية

يعيش أهالي قرية كفر أبو رقبة مركز أشمون فى محافظة المنوفية، معاناة بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات سواء الصحية أو انعدام الصرف الصحي ومركز الشباب.