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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يسترد خسائره.. ارتفاع سعر الجرام عيار 21

صدى البلد

أسعار الذهب .. يستعرض موقع "صدى البلد"  أسعار أعيرة الذهب لقرائه، التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم السبت 3-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب


أسعار الذهب ..  شهدت أسعار الذهب في مصر  خلال تعاملات اليوم ، ارتفاعا في أسعار  شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، حيث وصل الارتفاع في أسعار الذهب 15 جنيها للجرام، بعد تراجعه على مدار يومين وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1115 جنيها اليوم  السبت 3-9-2022.

أسعار الذهب اليوم


ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1115 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر


وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24


سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1271 جنيها

سعر جرام الذهب عيار18

سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18 : 957 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,8864 جنيه  للبيع، وأوقية الذهب حوالي 38,742 جنيه للبيع 39,062 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,266,00 جنيه للبيع، و 1,259,143 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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