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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة مرعبة لـ لاعب مصري في الدوري القطري.. فيديو

ياسر حمد
ياسر حمد

 

تعرض ياسر حمد لاعب الريان القطري الحالي والمصري البورسعيدي السابق لإصابة خطيرة خلال مشاركته في مباراة بالدوري القطري. 

تفاصيل المباراة والاصابة.. 

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المباراة أقيمت على ملعب أم صلال، ضمن الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف اللقاء، ليتحصل كل فريق على نقطة واحدة.

بهذا ارتفع رصيد الريان لنقطة واحدة في المركز الـ12 والأخير بجدول الترتيب، فيما يأتي أم صلال بالمركز الخامس برصيد خمس نقاط.

الدقيقة 54 من عمر المباراة، شهدت هجمة مرتدة خطيرة لأصحاب الأرض، وأثناء ركض المحترف الفلسطيني للحاق بالكرة، تعثرت قدمه بالأرض، دون تدخل من أي لاعب.

تعثر قدم اللاعب تسبب في إلتواء بالقدم، ليسقط وسط صرخات من لاعبي الفريقين، مطالبين الجهاز الطبي بالتدخل على الفور.

وأجريت الإسعافات الأولية لمدافع الريان في أرض الملعب، قبل أن يخرج محمولًا من قبل رجال الإسعاف.

المشهد في الملعب كان يبدو أنه كسر في القدم، لكن الأشعة الأولية جاءت خلاف ذلك تمامًا، لتُطمئن الجماهير إلى حد ما.

المركز الإعلامي بنادي الريان أوضح أن الأشعة الأولية أثبتت سلامة عظام القدم، ليتم التأكد من عدم وجود أي كسور.
 

https://fb.watch/fiiV68Drb0/

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