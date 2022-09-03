عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجومه على ترامب.. هل يرفع بايدن شعبية الديمقراطيين قبل انتخابات الكونجرس؟

بايدن
بايدن

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت مرتفعة، وذلك قبل شهرين فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، والتي يسعى فيها الديمقراطيون للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأشار استطلاع الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يحظون بتفوق طفيف على الجمهوريين بنسبة 47% مقابل 44%، فيما أظهر استطلاع آخر أجرته جامعة "كوينيبياك" ونشر يوم الأربعاء، أن بايدن يتمتع الآن بتأييد 40% أي بزيادة 9% خلال 6 أسابيع وأن 52% لا يوافقون على أدائه الرئاسي، بعد أن بلغت 60% في يوليو الماضي.

في الوقت نفسه، يبدو أن الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام أمريكية، يسعى لرفع هذه النسب قبل الانتخابات، وقد لاح ذلك جليًا في الخطاب غير التقليدي الذي ألقاه بايدن خارج قاعة الاستقلال التاريخية الوطنية وسط مدينة فيلادلفيا، والذي هاجم فيه سلفه دونالد ترامب بشكل شرس.

وقال بايدن إن "الكثير مما يحدث في بلدنا اليوم ليس طبيعيا، فالحزب الجمهوري يهيمن عليه ترامب ومؤيدوه"، مضيفًا: "ه هم يرفضون قبول نتائج انتخابات حرة. ويعملون الآن في ولاية تلو الأخرى لإعطاء سلطة تقرير الانتخابات لأنصارهم وللمقربين منهم، وتمكين رافضي الانتخابات من تقويض الديمقراطية نفسها".

دعم كبير

بحسب تقرير نشرته مجلة "تايم" الأمريكية، فإن الجمهوريين لديهم دعم انتخابي كبير للاستفادة منه إذا تمكنوا من إبقاء النقاش مركزا على الاقتصاد، مع وصول التضخم لأعلى معدلاته في 4 عقود، فيما يدخل الديمقراطيون مرحلة ما قبل انتخابات نوفمبر في حالة أفضل مدعومين بمكاسب حققها الناخبون المستقلون.

بعد يوم واحد .. بايدن يتراجع عن هجومه على أنصار ترامب

بايدن: نحتفل اليوم بالتوقيع على برنامج الإنقاذ الأمريكي.. فيديو


ويمكن للمعسكر الجمهوري الاستفادة أيضًا من الهجوم الذي شنه بايدن لترامب حيث أطلق على أنصار سلفه اسم "جمهوريي ماجا" التي تعني "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" وهو شعار ترامب الانتخابي.

وكان بايدن قد وصف الجمهوريين بأنهم مثل الفاشيين، ثم عاد لتوضيح أنه لا ينتقد جميع الجمهوريين، داعيا التقليديين منهم إلى رفض هذا الجناح من حزبهم. وقبل إلقاء بايدن خطابه، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي الرئيسَ إلى الاعتذار.

كما قال تايلور بودوفيتش المتحدث باسم ترامب على تويتر "بعد حملته الانتخابية بشأن العودة إلى الحياة الطبيعية، أظهر بايدن الليلة أن كل ما يعنيه هو الانقسام والمحنة التي تركت كل أميركي أسوأ حالا مما كان عليه من قبل".

انهيار الديمقراطية

وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك ونشر الأسبوع الماضي، أن 69% من الجمهوريين ومثلها من الديمقراطيين، قالوا إنهم يعتقدون أن "ديمقراطية البلاد تتعرض لخطر الانهيار".

وأظهرت استطلاعات أخرى تراجع الثقة بين الجمهوريين في النظام الانتخابي، حيث ردد الكثيرون مزاعم ترامب بأن انتخابات عام 2020 قد سُرقت.

ويقول الديمقراطيون إن الجمهوريين يرفضون فقط نتائج الانتخابات التي لا يحبونها، ويستشهدون باستمرار دعم الكثير منهم مرتكبي أعمال الشغب التي وقعت في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

ترامب الحزب الجمهوري دونالد ترامب مجلس النواب الكونجرس الرئيس الأمريكي جو بايدن الاقتصاد الجمهوريين الديمقراطيين وول ستريت الديمقراطيون الرئيس الأمريكي جو بايدن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي جو بايدن جامعة كوينيبياك مدينة فيلادلفيا جمهوريين مجلسي الشيوخ والنواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

اختار الزمالك .. نجم زولت البلجيكي يقترب من فسخ تعاقده رسميًا

السكر رخص .. الكيلو بقى بكام للمستهلك في البقالة | السعر مفاجأة

موضوعات متعلقة

بعد يوم واحد .. بايدن يتراجع عن هجومه على أنصار ترامب

بايدن: نحتفل اليوم بالتوقيع على برنامج الإنقاذ الأمريكي.. فيديو

رسالة عاجلة من 5000 ضابط إسرائيلي لـ بايدن بخصوص نووي إيران

بايدن: ترامب وأنصاره يهددون الديمقراطية في الولايات المتحدة

بايدن يدعو الشعب الأمريكي للاتحاد في مواجهة تحديات الديمقراطية

ترشيحاتنا

مواعيد انتهاء التقديم للسكن بالمدينة الجامعية في جامعة القاهرة

شكرا على الفراولة اللذيذة.. اليابان: مصر المُصدر الأول إلينا

مدرب سيراميكا كليوباترا: مستعد لضم كهربا وأبو جبل لم يعرض علينا.. فيديو

7 أسرار للجمال عليك سرقتها من كاترينا كايف ممثلة وعارضة أزياء هندية

الهام شاهين: علي عبد الخالق أول من اكتشفني وإضافة كبيرة فى حياتي الفنية

بقرار رئيس الوزراء.. إسقاط الجنسية عن عائشة أحمد سلامة.. ما السبب ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيموثي شالاميه يلفت الأنظار بإطلالة أنثوية على ريد كاربت مهرجان فينيسيا السينمائي

سعودي تزوج من 53 امرأة.. ويوجه نصيحة غريبة للرجال |فيديو

غالي جدا.. سعر غير متوقع لـ حذاء درة الغريب في أحدث جلسة تصوير

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

فيديو

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

محمد عطية: لابد من محاسبة مسربي تقرير كشف عذرية نيرة أشرف

محمد عطية: أطلقت على كلبي اسم ميسي.. ورونالدو غير حياتي

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ