تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

عادت من جديد أزمة التصريحات بين الفنانة القديرة سمير عبد العزيز والفنان محمد رمضان ، بعد ان هدأت خلال الأيام الماضية بين الطرفان .

فعلي الرغم من رفض الفنانة سميرة عبد العزيز الرد على تصريحات الفنان محمد رمضان مؤخراً ، الا انها استخدمت جملة فى رفضها أعتبرها البعض بمثابة عودة للحرب الكلامية التى نشبت بينهم مؤخراً .

حيث رفضت سميرة عبد العزيز الحديث عن محمد رمضان وأكتفت بجملة واحدة : لو رديت هتتساوي الرؤوس"، وهو ما اعتبره البعض أقوى رد من سميرة عبد العزيز على محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة.

محمد رمضان

تاريخ الازمات بين محمد رمضان وسميرة عبد العزيز:



يأتي هذا الرد بعدنا سخر الفنان محمد رمضان من تصريح نسب للفنانة سميرة عبد العزيز، تراجعت فيه عن تصريحاتها السابقة ضد محمد رمضان معلنة موافقتها على تجسيد دور أمه فى أى عمل قادم.

ونشر رمضان تصريح سميرة عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" وعلق عليه قائلاً.. يااااه أخيراً يا أستاذة .. أنا قلبي هيوقف من الفرحة…… بس للأسف فيلمى القادم طالع فيه يتيم الأم.

وأعتبر البعض رد محمد رمضان سخرية من تصريح الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز نظرا للخلافات التى وقعت بينهما بعد تصريحاتها السابقة برفضها أن تجسد شخصية أم بلطجي اشارة إلى الأدوار التى يقدمها محمد رمضان مما جعل رمضان يرد عليها وقتها بأنه لا يقبل أن يعمل معها.

بداية الأزمة :

بدأت الازمة بين الطرفين حين كشفت الفنانة سميرة عبد العزبزانها رفضت على المشاركة مع محمد رمضان في أعماله بدور «الأم» لأنها تلقب بأم العظماء، متابعة انه :""مينفعش إبني يكون بلطجي يقولوا إيه معرفتش تربي؟، فأنا مشكلتي مع النص وليس مع الأشخاص".

سميرة عبد العزيز

لم تمر تلك الجملة مرور الكرام فقد كفت الفنانة سميرة عبد العزيز ان هناك شخص ما ارسل لها رسالة ويدعي فيها انه الفنان محمد رمضان ويقول لها انه أجره ملايين وان أجرها أقل من ذلك ، وقد نفي محمد رمضان بعد ذلك علاقته بهذا الامر جملة وتفصيلاً .

وحين عادت وسألت الفنانة سمير عبد العزيز عن رائيها فى حال عرض دور أم للفنان محمد رمضان ، قالت انها سوف توافق فى حال ان العمل جيد ويقدم رسالة .

ولكن يبدو ان الفنان محمد رمضان كان قد اتخذ موقفا من الفنانة سميرة عبد العزيز ، ونشر عبر صفحته قائلاً : " يااااه أخيراً يا أستاذة .. أنا قلبي هيوقف م الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم".



