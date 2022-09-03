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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن : تصريحات نارية لـ محمد عطية عن المساكنة والتحرش وقاتل نيرة .. اتهامات وتهديد زياد برجي .. وطرد فنان شاب من حفل ويجز

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

حل الفنان محمد عطية ضيف على برنامج شو القصة؟ المذاع على أحدي القنوات اللبنانية ، حيث كشف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية ، كما ادلي بالعديد من التصريحات النارية.

انسحاب فنان شاب من حفل ويجز بعد تعرضه للطرد والسب.. تفاصيل

كشف عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن تعرض مؤدي الراب الاردني زيد خالد الى السباب والطرد من حفل مؤدي الراب المصري ويجز . 

وكشفوا خلال تدوينات لهم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن قيام الجمهورد بطرد زيد خالد بمجرد صعوده علي المسرح قائلين له “ روح بيتك ” ، بالإضافة الى توجيهم السباب له مما فعه الى مغادرة المسرح على الفور . 

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة “ وبطير” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد ان قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام . 

وانقسم الجمهور بعد طرح الاغنية الى فريقين ، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من اليسا وزياد برجي ، وقد هاجم بعضهم الاخير على طرحه الاغنية ذاتها مرة أخري بعد ان قدمتها اليسا بصوتها ، بينما أثني البعض على إداءه .

كنت أتمنى اللعب في النادي الأهلي زيه.. حماقي يستقبل ابن شقيقه على المسرح

استقبل الفنان محمد حماقي ابنه شقيقه طارق على المسرح فى حفله المقام بمدينة العلمين بالساحل الشمالي . 

وتمني محمد حماقي خلال الحفل ان يقوم ابنه شقيقه بتحقيق ما لم يسطيع ان يقوم به ، هو لعب كرة القدم . 

انا محظوظة.. ممثلة أمريكية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان

أعلنت جين فوندا إصابتها بمرض سرطان الغدد الليمفاوية وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” . 

وقالت جين فوندا : لدي شيء شخصي أريد مشاركته. لقد تم تشخيصي بمرض ليمفوما اللاهودجكين وبدأت العلاج الكيميائي.

محمد عطية: أرفض الزواج قبل المساكنة.. وأتعرض للتحرش على إنستجرام

محمد عطية: بعض الفنانين يرفضون القبلات على الشاشة وبيعملوا كل حاجة خارجها

بحب الست السمراء وعايش فى قرية ..أبرز 20 تصريح لـ كاظم الساهر

حل الفنان الكبير كاظم الساهر ضيفا على برنامج معكم والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر قناة cbc، بعد غياب سنوات طويلة عن إجراء مقابلات تليفزيونية فى مصر، حيث كشف العديد من الأسرار عن حياته الخاصة، بالإضافة إلى الصعوبات التي عاشها في بداية مشواره الفني، وحقيقة انقطاعه عن زيارة مصر خلال السنوات الماضية . 

نادين الراسي تظهر في فيديو كليب بعد أيام من وفاة شقيقها جورج|شاهد

ظهرت الفنانة نادين الراسي فى كليب “ وبطير ” والذى تم طرحه خلال الساعات الماضية عبر يويتوب للفنان زياد برجي .

وكانت نادين الراسي قد إنتهت من تصوير الكليب الذى تظهر فيه مع الفنان زياد البرجي قبل وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي .

 

الفن الساحل الشمالي مصر إليسا كاظم الساهر إليسا وزياد برجي أغنية إليسا زيد خالد

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