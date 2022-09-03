نشرة الفن : تصريحات نارية لـ محمد عطية عن المساكنة والتحرش وقاتل نيرة .. اتهامات وتهديد زياد برجي .. وطرد فنان شاب من حفل ويجز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

حل الفنان محمد عطية ضيف على برنامج شو القصة؟ المذاع على أحدي القنوات اللبنانية ، حيث كشف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية ، كما ادلي بالعديد من التصريحات النارية.

كشف عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن تعرض مؤدي الراب الاردني زيد خالد الى السباب والطرد من حفل مؤدي الراب المصري ويجز .

وكشفوا خلال تدوينات لهم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن قيام الجمهورد بطرد زيد خالد بمجرد صعوده علي المسرح قائلين له “ روح بيتك ” ، بالإضافة الى توجيهم السباب له مما فعه الى مغادرة المسرح على الفور .

طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة “ وبطير” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد ان قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام .

وانقسم الجمهور بعد طرح الاغنية الى فريقين ، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من اليسا وزياد برجي ، وقد هاجم بعضهم الاخير على طرحه الاغنية ذاتها مرة أخري بعد ان قدمتها اليسا بصوتها ، بينما أثني البعض على إداءه .

استقبل الفنان محمد حماقي ابنه شقيقه طارق على المسرح فى حفله المقام بمدينة العلمين بالساحل الشمالي .

وتمني محمد حماقي خلال الحفل ان يقوم ابنه شقيقه بتحقيق ما لم يسطيع ان يقوم به ، هو لعب كرة القدم .

أعلنت جين فوندا إصابتها بمرض سرطان الغدد الليمفاوية وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” .

وقالت جين فوندا : لدي شيء شخصي أريد مشاركته. لقد تم تشخيصي بمرض ليمفوما اللاهودجكين وبدأت العلاج الكيميائي.

حل الفنان الكبير كاظم الساهر ضيفا على برنامج معكم والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر قناة cbc، بعد غياب سنوات طويلة عن إجراء مقابلات تليفزيونية فى مصر، حيث كشف العديد من الأسرار عن حياته الخاصة، بالإضافة إلى الصعوبات التي عاشها في بداية مشواره الفني، وحقيقة انقطاعه عن زيارة مصر خلال السنوات الماضية .

ظهرت الفنانة نادين الراسي فى كليب “ وبطير ” والذى تم طرحه خلال الساعات الماضية عبر يويتوب للفنان زياد برجي .

وكانت نادين الراسي قد إنتهت من تصوير الكليب الذى تظهر فيه مع الفنان زياد البرجي قبل وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي .