منة فضالي تخطف الأنظار بفستان جذاب في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها فيديو جديد من عطلتها الصيفية ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي بفستان يجمع اللونين الأحمر و البينك، واعتمدت مكياج جذاب و تفاعل عدد كبير من متابعي منة فضالي معها، ونالت الصورة إعجابهم .

ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وتنتظر منة فضالي، عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، وتامر ضيائي، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤي عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.