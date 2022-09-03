عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رفع سعر توريد أردب القمح لـ1000 جنيه يشجع الفلاح على زراعته

النائب ايهاب رمزي
النائب ايهاب رمزي

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب ، على الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء باعتماد السعر الاسترشادي للقمح، ليكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل " توريدات عام 2023 " مشيراً الى أنه كان أول من طالب برفع أسعار توريد محصول القمح لسد الفجوة بين الاستيراد والانتاج والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من هذا المحصول الاستراتيجي لتوفير العملة الصعبة في ظل التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.

وطالب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم، من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصرى حتى يقدم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة نقص الغذاء العالمى الراهنة، متسائلاً : لماذا كان هناك إصرار من الحكومة لشراء اردب القمح فى الموسم الماضى من المزارع الفقير بمبلغ 870 جنيهاً فى حين تستورده من الأجنبى بما يعادل 1250 جنيهاً وبالعملة الصعبة ؟ مؤكداً على ضرورة تشجيع مزارعي القمح ومساواتهم على الاقل بالمزارع الأجنبي خاصة أن الفرق كبير ويصل الى حوالى 400 جنيه.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى، من الحكومة شراء القمح بسعر عادل من الفلاح ، وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية للفدان فى العام الماضى كالاتي:
ا- إيجار الفدان يبلغ 5000 جنيه

ب- مصاريف حرث الأرض تبلغ 800 جنيه للفدان
ج- بذور بحوالي 1500 جنيه قابلة للزيادة
د- مصاريف ري طوال العام للقمح تصل إلى 3000 جنيه للفدان قابلة للزيادة مع زيادة سعر الكهرباء.
ه- أسمدة للفدان تتجاوز 2000 جنيه قابلة للزيادة
و-مبيدات حشائش + مغذيات للقمح تتعدي 2000 جنيه قابلة للزيادة مع زيادة الأسعار
ز- مصاريف حصاد + دراس للقمح تصل الي 3000 للفدان و ذلك نظراً لعدم توافر المكينة اللازمة للحصاد
وبالتالى فإن إجمالي المصاريف يصل الي 15300 قابلة للزيادة فى حالة رفع ثمن مستلزمات الإنتاج.

وقال الدكتور إيهاب رمزى ، إن العائد من المحصول في المتوسط 15 اردب × 885 = 13275 جنيه مصري، بالإضافة إلى 12 حمل تبن × 250= 3000 جنيه، و بالتالي يكون إجمالي المبيعات من فدان القمح الواحد 16275 جنيه وإجمالي المنصرف للفدان الواحد 15300 جنيه وبذلك يكون صافي الربح من الفدان الواحد يساوي 975 جنيه أى أقل من ألف جنيه.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى، أنه بحسبة بسيطة لأهالينا الفلاحين فإن ذلك يتم خلال 6 أشهر من العمل الشاق وهذا يعني 162.5 جنيه لكل شهر أي أن صافي المكسب يساوي 5.40 جنيه لليوم الواحد، وهذا غير معقول تماماً ومثير للشفقة ، مشيراً إلى أنه بالنظر لهذه الأرقام المخزية يبدو الأمر، وكأننا لا نريد أن يقوم الفلاح بزراعة الأرض لذلك من الضروري رفع سعر الأردب ليتماشي مع التكلفة والسعر العالمي وإيجاد ربح معقول للفدان.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى، من الحكومة دراسة جميع التكاليف لزراعة محصول القمح خلال الموسم القادم لأن أسعار وتكاليف الزراعة تزداد سنويا مع الاتجاه إلى إقرار زيادة إضافية عن ال 1000 الجنيه لتحقيق سعر عادل يحقق ربحية مناسبة لمزارعى القمح من اجل تشجيع المزارعين على زراعة القمح العام المقبل نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط.

أستاذ القانون الجنائي مجلس النواب مجلس الوزراء عضو مجلس النواب زراعة القمح الدكتور إيهاب رمزي السعر الاسترشادي للقمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

فاز على بايرن ميونخ 5/0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

فيفبرو لـ صدى البلد: ما فعله الأهلي مع عبد الله السعيد وصمة عار

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

ترشيحاتنا

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. اعرف أنواعها

موعد ظهور مؤمن زكريا وشيكابالا والسولية مع صاحبة السعادة

برلماني: رفع سعر توريد أردب القمح لـ1000 جنيه يشجع الفلاح على زراعته

وصول أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوروبي الي محكمة جنايات الجيزة

تقرير حكومي: نسبة الدين الحكومي تصل لـ 87.2% من الناتج المحلي

الخارجية الأمريكية تكشف تطورات الاتفاق النووي الإيراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

بعد البوركيني .. شاهد| عباية هادية غالب تشعل الفيسبوك

فاز على بايرن ميونخ 5/0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

اللوك الجديد.. سر تقليد كهربا لبهاء سلطان بشعره الطويل

فيديو

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ