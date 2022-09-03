الحوار الوطني: المجلس استقر على القضايا التي تشغل المواطنين

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس بدأ رحلته في الاستقرار على القضايا التي تشغل المواطنين، التي تتضمن ثلاث محاور رئيسية، وهي؛ المجتمعي والسياسي والاقتصادي.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه بتكاتف الجهود، بدأ مجلس الأمناء في تحديد القضايا المطروحة من خلال الرؤى والمقترحات، في عدة لجان فرعية ونوعية لكل محور.

وأوضح أنه نتيجة لجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في مرحلته التمهيدية وحتى الآن؛ تأتي مرحلة الاستعداد بمقترحات ترشيح المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية.

وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني، على تحديد عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري في المحور الاقتصادي؛ وذلك بالتزامن مع التداعيات والتحديات الاقتصادية العالمية، التي تتماشى مع خطة الدولة نحو التقدم من أجل جمهورية جديدة.

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قضايا المحور الاقتصادي، التي تم التوافق عليها، كالتالي :

- التضخم وغلاء الأسعار.

- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

- الصناعة.

- الزراعة والأمن الغذائي.

- العدالة الاجتماعية.

وطرح مجلس أمناء الحوار الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تساؤلا مفتوحا أمام المواطنين، بهدف فتح باب المشاركة في الرأي حول أكثر القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع المصري من قضايا المحور الاقتصادي.