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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يمنع انقطاع الكهرباء|أيمن حمزة: التحول من الممارسة للعداد الكودى له مزايا عدة

الكهرباء
الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء تفاصيل الانتهاء من تركيب 1.1 مليون عداد كودي للمناطق المخالفة.

وقال “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، إن التحول من نظام الممارسة للعداد الكودى وفقا لقرارات مجلس الوزراء بهدف ضبط قيم الاستهلاك لأن الممارسة تكون وفقا للأحمال المتوقعة، ومن الممكن أن تكون أقل من الاستعمال الحقيقى.

وأضاف أن توجه الحكومة للمصالحات والتحول من الممارسة للعداد الكودى، كلها إجراءات تسهل للمواطنين تقنين أوضاعهم ولها مزايا عدة، ومنها عدم تعرضه للمحاضر وسرقة التيار الكهربى، وسرعة إصلاح الأعطال الكهربائية، وبحث أسباب العطل، وتحول العداد من كودى أو رقم إلى اسم الشخص ويقطع خلالها إجراءات عدة تخص تركيب العداد الكهربائى.

الكهرباء قرارات مجلس الوزراء وزارة الكهرباء أيمن حمزة مخالفة الحكومة

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