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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى

البحرية المصرية والأمريكية
البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى ، وذلك بإشتراك حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" والفرقاطة  "الجلالة" مع المدمرة الأمريكية (USS DELBERT D.BLACK).

وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، والتى تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى ، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة أية تهديدات قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.

البحرية الأمريكية

يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الأمريكية والذى تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة 
مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكى ، والإستفادة من الخبرات الثنائية 
فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والأمريكية.

يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

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