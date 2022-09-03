تطور مقلق.. توقف المحطة النووية عن تزويد أوكرانيا بالكهرباء

في تطورٍ مقلق، قالت السلطات المدعومة من الكرملين اليوم السبت، إن أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا "زابورويجيا" توقفت عن إمداد الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بالكهرباء، فيما واصل فريق من المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مهمتهم في الموقع النووي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.



وحول مبعث القلق، وألقت إدارة المدينة المعينة من قبل روسيا في إنيرودار ، حيث تقع محطة الطاقة النووية بزابورويجيا ، باللوم على هجوم قصف أوكراني مزعوم صباح اليوم السبت، قالت إنه دمر خط كهرباء رئيسي.

وقف ضخ الكهرباء لأوكرانيا

وذكرت إدارة البلدية في منشور لها على فيسبوك :"تم تعليق الإمداد بالكهرباء للأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بسبب صعوبات فنية".

ولم يتضح ما إذا كانت الكهرباء من المحطة لا تزال تصل إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

وقال فلاديمير روجوف ، عضو الإدارة الإقليمية المعينة من قبل الكرملين ، إن قذيفة أصابت منطقة بين مفاعلين.

والمقلق في الموضوع، إنه على مدار الأسابيع الماضية ، تبادلت أوكرانيا وروسيا اللوم بشأن قصف المحطة وبالقرب منها ، بينما اتهمتا بعضهما البعض بمحاولات لعرقلة زيارة خبراء الأمم المتحدة ، الذين وصلوا إلى المحطة يوم الخميس الماضي.

تهدف مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المساعدة في تأمين المحطة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية شنت محاولة أخرى للاستيلاء على المحطة في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة ، على الرغم من وجود مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأرسلت 42 قاربا على متنها 250 من أفراد القوات الخاصة و "المرتزقة" الأجانب، في محاولة منهم للوصول إلى ضفة خزان كاخوفكا القريب.

وذكرت الوزارة إن أربع طائرات مقاتلة وطائرتي هليكوبتر روسية دمرت نحو 20 زورقا فيما عادت القوارب الأخرى.

وأضافت أن المدفعية الروسية قصفت الضفة اليمنى لنهر دنيبر التي تسيطر عليها أوكرانيا لاستهداف مجموعة القوات المنسحبة.

وزعمت الوزارة أن الجيش الروسي قتل 47 جنديًا، بينهم 10 "مرتزقة" وجرح 23.

وذكرت روسيا في وقت سابق أن حوالي 60 جنديًا أوكرانيًا حاولوا القيام بعمليات إنزال بحري بالقرب من المحطة يوم الخميس وأحبطت القوات الروسية تلك المحاولة.

وحتى صباح يوم السبت ، لم تعلق الحكومة الأوكرانية ولا شركة الطاقة النووية في البلاد على هذه المزاعم.

عانت المحطة مرارًا من انقطاع تام لشبكة الكهرباء في أوكرانيا منذ الأسبوع الماضي .

واتهمت السلطات الأوكرانية المحلية موسكو بقصف مدينتين بالقرب من المحطة، عبر نهر دنيبر بالصواريخ، وهو اتهام وجهوه مرارا خلال الأسابيع الماضية.



في قرية زوريا الصغيرة على بعد حوالي 20 كيلومترا (12 ميلا) من محطة زابورويجيا ، سمع السكان يوم أمس الجمعة دوي الانفجارات في المنطقة.

لم يكن القصف هو أكثر ما يخيفهم ، ولكن خطر حدوث تسرب إشعاعي من المحطة كان الخطر والتهديد الاعظم لهم.

الخطر الأكثر رعبا

وقالت ناتاليا ستوكوز ، وهي أم لثلاثة أطفال " إن حدوث شئ لمحطة الطاقة النووية هو الخطر الأكثر رعبا. لأن الأطفال والكبار سيتأثرون ، ومن المخيف أن يتم تفجير محطة الطاقة النووية".

بينما قال أولكسندر باسكو ، وهو مزارع يبلغ من العمر 31 عامًا "هناك قلق بالنسبة لنا لأننا نعيش قريبًاجدًا من المحطة، والقصف الروسي اشتد في الأسابيع الأخيرة".

خلال الأسابيع الأولى من الحرب، وزعت السلطات الأوكرانية أقراص اليود والأقنعة للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المحطة، لإستخدامها في حالة حدوث تسرب إشعاعي.

وساطة تركيا حول زابورويجيا



وفي هذا الإطار، عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، القيام بدور "الوسيط" في أزمة محطة زابورويجيا النووية اليوم السبت ، بحسب بيان للرئاسة التركية.