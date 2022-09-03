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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين ريال مدريد وريال بيتيس 1-1 في الدوري الإسباني

ريال مدريد وبيتيس
ريال مدريد وبيتيس

تعادل فريق ريال مدريد مع ضيفه بيتيس بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو،  في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني “لا ليجا”.

وتعود كرة القدم بعد 3 أشهر من الغياب إلى ملعب سانتياجو برنابيو، بمباراة كبيرة بين ريال مدريد، الساعي للدفاع عن اللقب، وبيتيس المنتشي بأسلوبه والاحتفاظ بنجومه.

ريال مدريد لم يمهل ضيفه بيتيس سوى 9 دقائق لإكرام ضيافته بهدف أول عن طريق البرازيلي فينسيوس جونيور بتسديدة مُسقطة رائعة من فوق حارس المرمى، بعد تلقيه تمريرة طولية من ديفيد ألابا.

وتمكن سيرجيو كاناليس من تسجيل هدف التعادل لـ بيتيس في الدقيقة 17 بتسديدة بين قدمي كورتوا، مستغلًا سوء الرقابة الدفاعية من مدافعي ريال مدريد.

وتعرض الفرنسي نبيل فقير لاعب بيتيس للإصابة في الدقيقة 11، ليتم استبداله.

ويتقاسم ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مع ريال بيتيس برصيد 9 نقاط لكل منهما، ليكون عنوان المباراة “فض الشراكة”.

ويشهد تشكيل كارلو أنشسيلوتي عودة الثنائي داني كارفاخال وكامافينجا، كما تواجد رودريجو أساسيا لأول مرة هذا الموسم.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة بيتيس:

الحارس: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

خط الوسط: إدوارد كامافينجا - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

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