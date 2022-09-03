الغربية .. سرقة دراجة نارية لمواطن أمام أبواب مستشفى زفتي

شهد مركز مدينة زفتي محافظة الغربية واقعة سرقة دراجة نارية من أمام مستشفي زفتي ملك أحد المواطنين الذي يقوم بزيارة أحد المرضي .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث.

كما رصدت كاميرات المراقبة الموجودة بأحد المحلات وتداول مقطع الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى يُظهر شخصين بوضوح.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.