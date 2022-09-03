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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث إقتصادي: مصر استطاعت الحد من معدلات التضخم رغم الأزمة العالمية| فيديو

الإقتصاد المصري
الإقتصاد المصري

أكد أحمد بيومي، باحث في وحدة الإقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أنه رغم ارتفاع الأسعار حول العالم؛ استطاعت الدولة المصرية أن تحد من معدلات التضخم، ووصلت إلى 13%، على عكس عدد من دول العالم وصل التضخم لديها لنحو 20%.

وقال أحمد بيومي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن. مؤشرات الاقتصاد تعكس كافة أوجه النشاط الاقتصادي بداية من معدلات النمو ، والأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات وتوزيع معدلات النمو.

وتابع  باحث في وحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاقتصاد المصري في 8 سنوات يثبت قوته ومرونته في مواجهة الأزمات التي حدثت سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار أحمد بيومي إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، كان لها دور داعم في الإقتصاد المصري، بعد السماح للقطاع الخاص للمشاركة في أغلب الاستثمارات والمشروعات المهمة.

جائحة كورونا ارتفاع الأسعار مصر الإقتصاد المصرى معدلات النمو

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