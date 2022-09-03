خلعته بعد زواجها.. ابنة ماجد المصرى تثير جدلا بتركها الحجاب |شاهد

حرصت ابنة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات“إنستجرام”، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها بعد خلعها الحجاب.





و تخلت ابنة ماجد المصرى بعد فرحها عن الحجاب،

وأعلنت ماهيتاب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه والالتزام به، وقد أطلت للمرة الأولى بدون حجاب، ردّاً على سؤال من أحد المتابعين، عبر خاصية الأسئلة التي فتحتها للرد على متابعيها؛ "قلعتي الحجاب؟"، وقالت مؤكدة: "آه أدعو لي ربنا يرد لي له إن شاء الله".

وتتميز ابنة ماجد المصري، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلالاختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور تألقت ابنة ماجد المصري، بعد خلعها الحجاب.







يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبواليزيد،عبدالعزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"،بينماتُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".





بكاء من الفرحة

قال الفنان ماجد المصري إنه بكى من الفرحة أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري ، معلقًا: " بعرف أعيط بسمعرفتش أغني"، لتصبح صور حفل زفاف ابنة ماجد المصري مثار اهتمام كبير على منصات البحث.





وأضاف الفنان ماجد المصري في معرض حديثه عن حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري خلال مداخلة ببرنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC، أن مشاعر الأب تجاه البنت عكس الولد، مؤكدًا أنه "لما أحمد ابني اتجوزمابكيتش".