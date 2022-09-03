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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: لم تعد لدينا مشكلة كهرباء أو عشوائيات

وزير المالية
وزير المالية

أكد  الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه بعد توافر الغاز الطبيعي، كنا نوفر حوالي مليار جنيه في الموازنة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والرئيس السيسي وجه بتسريع وتيرة ايصال الغاز الطبيعي للمنازل .

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وقال  محمد معيط في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد: "نضع اليوم أكثر من 3.5 مليار جنيه في الموازنة؛ من أجل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل".

الأوضاع الاقتصادية 

وأضاف محمد معيط :"  المواطن يرغب في الشعور بتحسن الأوضاع الاقتصادية  من خلال توفير الخدمات  والسلع بأسعار في المتناول وتوفير فرص عمل ".

وأكمل محمد معيط :"  لم تعد لدينا مشكلة مناطق عشوائية، ولم تعد لدينا مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ولم تعد هناك أي مشكلة في رغيف الخبز والمواد البترولية ".

ولفت محمد معيط إلى أن العالم يواجه موجة تضخمية، وزيادة أسعار عالمية، مضيفا:" كنا نستورد  120 مليون برميل  بترول بـ 7.5 مليار دولار والان مطلوب 15 مليار دولار  في نفس الكمية".

المالية محمد معيط مصر اخبار التوك شو الاقتصاد

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