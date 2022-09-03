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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

مكتوب على ذراعه | فنانة شهيرة : رأيت المهدي المنتظر بالمنام وكنت بنتفض

إلهام الفضالة
إلهام الفضالة

نشرت  الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عبر حسابها على "سناب شات"مقطع فيديو تكشف من خلاله عن رؤيتها المهدي المنتظر في المنام.

وقالت إلهام الفضالة "حلمت اني أصلي وجنبي المهدي المنتظر، لم أر وجهه ولكن رأيت قامته ومكتوب على ذراعه المهدي المنتظر".

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وأضافت الممثلة الكويتية أنها كانت تنتفض في سريرها بعد هذه الرؤية من السعادة".


لوك إلهام الفضالة:

ونشرت الفنانة الكويتية مقطع فيديو لها باللوك الجديد عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: "ورجعت للزمن الجميل وقصيت بوي من جديد".

وأكدت إلهام الفضالة أن شعرها كان يتقصف ويتساقط، وكان يحتاج إلى إعادة ترميم، وهو ما استدعاها إلى أن تقصه لكي ينمو مرة أخرى بالشكل الصحيح.


إلهام الفضالة وزوجها:

كشفت إلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر تفاصيل جديدة عن زواجهما، حين قالت إن اللقاء الذي جمعهما كان في يونيو 2021، عقب مهرجان المميزون.

وفي المهرجان، تحدث معها شهاب حول طلاقها وعن سبب عدم إعلانها الأمر، وأوضحت آنذاك موقفها: "ما أعلنت طلاقي حفاظًا على حياتي الخاصة، وحتى لا أفتح بابا للكلام وتدخل الناس". وكان ذلك خلال استضافتها ببرنامج "مراحل" الذي يقدمه المذيع علي العلياني، على قناة "إس بي سي" الفضائية.
وحكى شهاب تفاصيل المكالمة التي تلت ذلك المهرجان، حين طلب من إلهام أن يراها لأمر ضروري، لكن التوتر غلب عليها، لتقابل الطلب بسؤال وقالت له: "إيش صاير لا تخوفني" فأخبرها شهاب أنه يريد رؤيتها في أسرع وقت.

وبعدما طلب منها الزواج، وعرض عليها الأمر، وكرر طلبه 3 مرات، ولم يكن من إلهام الفضالة رد سوى الدهشة التي بدت على وجهها. ولم ترد على العرض في ذلك التوقيت بحسب شهاب، وأخبرته أنها فوجئت تماما بالأمر، وتحب أن تمنح نفسها فرصة للتفكير.

من هي إلهام الفضالة :

إلهام الفضالة، ممثلة كويتية، ولدت في 18 يونيو 1974، أتمت دراستها إلى الثانوية العامة وبدأت مشوارها الفني خلال مشاركتها مع الفنان داوود حسين وحسن البلام في مسرحية "عالباب يا شباب" عام 2000، شاركت في عشرات الأعمال ما بين المسرح والتلفزيون من أبرز أعمالها "قناص خيطان"، و "دنيا القوي"، و"مسكنك يوفي".

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