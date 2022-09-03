قبل الإعلان الرسمي.. هل تمنح الأكاديمية السويدية سلمان رشدي جائزة نوبل؟

منذ أن تعرض سلمان رشدي لمحاولة طعن خلال الشهر الماضي، لم يكن هناك غير سؤال واحد مفاده “هل سيتم منح سلمان رشدي جائزة نوبل هذا العام؟” فخلال مقال للكاتب الأمريكي ديفيد رينيك، في صحيفة THE NEW YORKER الأمريكية بعنوان: “حان الوقت أن يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل”.

تساءل ديفيد رينيك في مقاله وقال إن إنجازات سلمان رشدي الأدبية تستحق اعترافًا من جانب الأكاديمية السويدية، ومنجها لـ سلمان سيكون توبيخًا رمزيًا لأعداء الكلمة الحرة.

وأضاف: خلال عام 1901، منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل الأولى في الأدب لسولي برودوم، وهو شاعر فرنسي كان يتمتع بامتياز متواضع في عصره.

طبيعة انطوائية

وفي حفل توزيع الجوائز، في ستوكهولم، أشاد السكرتير الدائم للأكاديمية، كارل ديفيد أف ويرسن ، بـ"الطبيعة الانطوائية" لبرودوم، والتي اعتبرها "حساسة بقدر ما هي حساسة". استمر ويرسن بهذه الطريقة اللامعة، ولم يكشف أبدًا عن أن الأكاديمية، في مداولاتها، قد فكرت في منح الجائزة إلى ليو تولستوي أو إميل زولا.

ترشيحات أيدولوجية

كشفت التقارير اللاحقة أن ترشيحات تولستوي اللاحقة الستة عشر ربما تكون قد فشلت لأسباب أيديولوجية. يبدو أن الأكاديمية اعترضت على "روحه النصف عقلانية ونصف الصوفية".

فحتى أكثر هيئات المحلفين حكمة يمكن أن تخطئ الهدف. ومع ذلك، ربما تكون الأكاديمية السويدية قد أساءت استخدام امتياز عدم الخطأ. وبمرور الوقت، انضم برودوم في تاريخ جائزة نوبل الأدبية المشكوك فيها إلى رودولف يوكين، وبول هيس، وواديسلاف ريمونت، وإريك أكسل كارلفيلدت، وفيرنر فون هايدنستام، ووينستون تشرشل، وبيرل إس باك، وداريو فو.

تشمل قائمة غير الحائزين على جائزة نوبل جويس، بروست، تشيخوف، موسيل، وارتون، وولف، كافكا، بريشت، بورخيس، أخماتوفا، ريلك، أورويل، لوركا، توين، بالدوين، أتشيبي، موراكامي، وتمتد من هناك.

على الرغم من هذه الحماقة، تظل جائزة نوبل موضوع رغبة كهذه بحيث يمكن أن تثير نوعًا من اليأس المؤلم لدى المؤلفين الذين ينتظرون عبثًا مكالمة ستوكهولم. عندما فاز بوب ديلان بجائزة نوبل في عام 2016، أخبر فيليب روث أصدقاءه كم كان يشعر بالدغدغة تجاه ديلان، وأضاف أنه كان يأمل فقط في أن تذهب جائزة العام التالي إلى بيتر وبول وماري.

سلمان رشدي ومعاداة الإمبريالية

في أكتوبرالمقبل، ستتاح للأكاديمية السويدية الفرصة للتخلص من سجلها المتمثل في تجاهل العديد من الكتاب الأكثر عمقًا في مجال رؤيتها والمساعدة في تصحيح ترددها المؤسف في الدفاع عن القيم التي يجب أن تناصرها. فخلال منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، تُرجمت روائع سلمان رشدي، "أطفال منتصف الليل" و"العار"، إلى اللغة الفارسية ونالت الإعجاب في إيران باعتبارها تعبيرات عن معاداة الإمبريالية.

لكن تغير كل شيء في 14 فبراير 1989، عندما أدان آية الله الخميني رواية "آيات شيطانية" بأنها تجديفية فهو لم يكلف نفسه عناء قراءتها، وأصدر فتوى تدعو إلى قتل المؤلف. وقد ساعد مرسوم الخميني في إلهام حرق الكتب والمظاهرات الشرسة ضد رشدي من كراتشي إلى لندن.

قضى رشدي، الذي لم يكن يتوقع أبدًا مثل هذا الرد على عمله، الكثير من العقد التالي في الاختباء وتحت حراسة مشددة. كان العالم الأدبي بالكاد متفقًا على دفاعه. كان رولد دال، وجون بيرغر، وجون لو كاريه من بين الكتاب الذين حكموا على رشدي بأنه لم يكن منتبهًا بشكل كافٍ للحساسيات الدينية في طهران.

لماذا رفضت الأكاديمية السويدية دعم سلمان رشدي؟

من بين أكثر الأعمال جبانة في ذلك الوقت رفض الأكاديمية السويدية إصدار بيان لدعم رشدي. فقد انتظرت الأكاديمية سبعة وعشرين عامًا - وهي فترة تعرض خلالها بائعو الكتب في الولايات المتحدة وأوروبا للقصف بالقنابل الحارقة وقتل مترجم رشدي الياباني - قبل أن تستيقظ لإدانة الفتوى باعتبارها "انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير"