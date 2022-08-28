كولم ماكان: أحد الأشياء التي طلبها سلمان رشدي هو التفكيرفي الآخرين بتعاطف

خلال مقال للكاتب الأيرلندي، كولم ماكان وهو أحد الأصدقاء المقربين للكاتب سلمان رشدي، أراد إلقاء نظرة على الهجوم الذي تعرض له مؤلف “آيات شيطانية”، فقد دافع عن رشدي في مقاله الذي كتبه مطلع الأسبوع الماضي في الاندبندنت.

يقول: في غضون ساعة انتشرت الأخبار حول العالم، تفيد بتعرض الكاتب سلمان رشدي لطعن في شمال ولاية نيويورك. تم نقله جواً إلى بنسلفانيا، وكان في حالة حرجة.

وقد وجهت إلى هادي مطر البالغ من العمر 24 عامًا، وهو رجل من ولاية نيو جيرسي، تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية. تركت سلمان رشدي ندوبًا مدى الحياة والعالم في حالة من الصدمة، مذكّرًا بأن لا شيء قد انتهى حقًا، لا سيما الرغبة في الانغماس في غرف ضيقة من كراهيتنا.

وجد النقاش برمته حول حرية التعبير، فقد كُتبت عبارة "شنق الشيطان رشدي" على اللافتات في طهران بعد نشر رواية "آيات شيطانية" في أواخر الثمانينيات، وطُعن المترجم الياباني حتى الموت. وقد تم مهاجمة المترجمون النرويجيون والإيطاليون، لكنهم نجوا. وفي الهند، قُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا خلال مظاهرة في مومباي.

سلمان رشدي.. الذهاب للمنفى

يستطرد كولم ماكان: اضطر رشدي إلى الذهاب إلى المنفى، لكن حياته في نيويورك أصبحت في النهاية "طبيعية" تقريبًا. كصديق وزميل، كنت أسير في شوارع المدينة معه، وأجريت معه مقابلة على منصات العرض، وقفزت معه في سيارات الأجرة الصفراء، واحتفلت بانتخاب أوباما في منزله - لم يكن هناك ما يشير إلى أن أي شيء مثل ما حدث في 12 أغسطس يمكن أن يحدث.

لكن المستحيل يحدث.

والأكثر مما لا يصدق هو أن محاولة القتل وقعت في تشوتاكوا، شمال ولاية نيويورك، وهو حي آمن معروف بأجوائه الشبيهة بأجواء الكويكرز. ربما لا يوجد مكان أقل ملاءمة لمثل هذا الهجوم على الروح البشرية. مرة أخرى، يحدث المستحيل.

ليس هناك شك في أن الظل اللاذع لفتوى آية الله الخميني يخيم على الفعل العنيف، ومن السهل رفضها على أنها لجنون، أو مخلفات من الماضي، أو نفوذ نظام بعيد. لكن من المستحيل أيضًا فصل هذا النوع من التصرف عن المناخ السياسي الحالي في الولايات المتحدة. دعونا لا ننسى أن المعتدي على رشدي نشأ في شوارع نيو جيرسي. يأتي من عائلة مهاجرة. كان يمكن أن يأتي مباشرة من أغنية بروس سبرينغستين. كان عليه فقط تشغيل التلفزيون أو تشغيل الراديو لسماع بعض الخطاب الأكثر إثارة للانقسام في العالم.

يضيف: نحن نعيش في زمن يعاني أكثر فأكثر من فقد الإيمان بالنفس، المفارقة الكبرى في عصرنا التكنولوجي هي أننا نعيش في عالم يجب أن يكون مفتوحًا للجميع، ولكن في الواقع تشوبه أسوأ ضيق ضيق. نلتف مرارًا وتكرارًا في دوامة متقلصة. نختار القواعد على الإبداع. نحن نحصر أنفسنا. لنغلق الستائر. لنقم بإنشاء التسلسلات الهرمية. دعونا نقفل مخيلاتنا على إحداثيات GPS معينة. لنفترض أن حريتك في الكلام ليست هي نفسها حريتنا في الكلام.

آيات شيطانية

السؤال الحقيقي ليس ما إذا كنت تحب آيات شيطانية أم لا. القدرة على جعل الناس يفكرون، كعمل فني واستفزاز، تثري الروح البشرية أكثر بكثير من إنكار قدرتها على الوجود. صحيح أننا يجب ألا نسيء عمدًا إلى الناس أو الجماعات أو الأديان. (من وجهة نظري، لم يسيء رشدي عمدًا، وكان أكثر اهتمامًا بفكرة النقد الإبداعي.) لكن من الصحيح أيضًا أنه لا ينبغي لنا أن نلجأ إلى الرقابة لاسترضاء أقلية تنوي مراقبة حدودها الخاصة. عوالم نصبت نفسها بنفسها.

إنه عمل صعب. إنه معقد. إنه صعب. فمن الأمور التي طالب بها سلمان رشدي دائمًا القدرة على التفكير بشكل ملموس ومتعاطف، بطريقة غير تقليدية، في الآخرين. نحن بحاجة إلى فهم حياة تتجاوز حياتنا. افتح الستائر. فتح الإحداثيات. وليس فقط على مستوى المجتمع المدني، ولكن أيضًا في الفن والصحافة وفي المنزل، وربما في المقام الأول في فصولنا الدراسية.

يتعلق الأمر بالحديث والتعلم من بعضنا البعض ومحاولة الانزلاق في ملابس الآخرين. لسنا بحاجة إلى أن نحب بعضنا البعض. ولا حتى يحبنا. لكن علينا أن نفهم بعضنا البعض.

لطالما ارتقى سلمان رشدي إلى مستوى المناسبة ولا شك أنه سيحول بغيضة هذا الهجوم الأخير إلى شيء غير عادي. يذكرني بآيات المعلقات ، وهي مجموعة من قصائد ما قبل الإسلام من القرن السادس، والمعروفة أيضًا باسم "القصائد المعلقة" ، لأنها كانت مكتوبة على لفائف عملاقة معلقة في الأسواق العربية في ذلك الوقت. "هل هناك أي أمل في أن هذا الخراب يمكن أن يجلب لنا الراحة؟" هي واحدة من الأسئلة الملحة لهذه القصائد. بالطبع، الإجابة الفورية هي دائمًا لا".

سلمان رشدي.. حين نتحدث بصوت عال

المقاومة والفن والتضامن يمكن أن تتحدى اليأس. الأدب، مثل كل الفنون، لديه القدرة على البصق في وجه القدر. في حين أن هذه الفكرة يمكن الاستهزاء بها بسهولة، فمن المستحيل إنكارها. أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى رواة القصص وصناع الأساطير وعرافينا. في بعض الأحيان، يكون عمل الفنان هو التظاهر بأنه يمكنهم المطالبة بحقيقة أعمق مما يفرضه الواقع علينا. يجب أن نتحدث بصوت عالٍ وأن نتحدث بصوت عالٍ ونتحمل مسؤولية الحرية التي تُمنح لنا.

لا أتوقع أقل من رد قوي من سلمان رشدي، الرجل الذي رأى العالم يتحطم من حوله والموت يستقر على أغصان حياته. بمجرد أن يتعافى، أنا متأكد من أنه سوف يستخلص الجمال والذكاء من الأغصان ويقلبها في الهواء.

ينهي قماله ويقول: بعد كل شيء، هو نفسه، في الماضي، اقتبس من دي إتش لورانس الذي قال، بتفاؤل وعقلانية ، "يجب أن نعيش بغض النظر عن عدد السماء التي تقع علينا."