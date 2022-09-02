بعد إزالةعلامات الترقيم على قبر طه حسين..هل تراجعت المحافظة عن قرار الإزالة؟

تداول منذ قليل نشطاء صورًا تشير فيما يبدو تراجعًا في قرار إزالة قبر طه حسين ، وهي القضية التي أثارت جدلا خلال الساعات القليلة الماضية.

و تم طلاء مقبرة طه حسين مع حذف علامة الإزالة الحمراء التي تم تداولها.

عائلة طه حسين ترفض نقله من مصر

الجدير بالذكر أن مها عون حفيدة طه حسين أوضحت في منشور لها على فيسبوك أنه خلال الأيام الماضية جرت أحاديث مطولة بين أفراد عائلة طه حسين. وقالت: «أردت نقل رفات طه حسين إلى بلد يحترم سلام الموتى وربما حتى تكرم شخصية كانت رائدة في صناعة النهضة».

وأضافت: لكن خالي وخالتي رفضا الفكرة - قالا إن أحد دفن هنا لن يرضى أن يدفن خارج مصر.

وأنهت حديثها: بعد العديد من الاجتماعات، وأمام حالة الحب إزاء العميد قررت الأسرة أنها لن تنقل رفات عميد الأدب العربي هذا ما استقر عليه رأى الأغلبية في العائلة بعد مناقشات طويلة.