مساعد وزير التموين يكشف تفاصيل الحزم الاستثنائية على بطاقات التموين

كشف الدكتور إبرهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تفاصيل قرارت وزارة التموين بإجراء زيادة استثنائية على بطاقة التموين من 100 إلى 300 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدلًا من 100 جنيه للأسر الأكثر احتياجاً ولمساعدتها في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال عشماوي : " هناك ثلاثة فئات أولها البطاقة المكونة من اسرة واحدة على بطاقة التموين تستحق 100 جنيه والمكونة من أسرتين 200 جنيه ومن يتعدى الثلاث أسر يستحق 300 جنيه ".



مبيناً خلال مداخلة هاتفية " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON"أنه يوجد مايقرب من 29 سلعة تموينية للمستحقين وما يقرب من 8.1 مليون بطاقة لنحو 9 ملايين اسرة بإجمالي 36 مليون مستفيد من تلك الزيادات بالاضافة للخمسين جنيهاً الموجودة على البطاقة ".



مشددا على أنه وفقاً لتلك الزيادات يحق للمستفيد شراء أي سلعة من 29 سلعة تموينية حيث تم زيادة القائمة من 25 سلعة إلى 29 .



وحول تكلفة الحزمة الاستثنائية، أشار إلى أنها تبلغ 6 مليارات جنيه، لمدة 6 أشهر.