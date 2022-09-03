مساعد وزير التموين يكشف تفاصيل الحزم الاستثنائية على بطاقات التموين

كشف الدكتور إبرهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تفاصيل قرارت وزارة التموين بإجراء زيادة استثنائية على بطاقة التموين من 100 إلى 300 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدلًا من 100 جنيه للأسر الأكثر احتياجاً ولمساعدتها في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال عشماوي : " هناك ثلاثة فئات أولها البطاقة المكونة من اسرة واحدة على بطاقة التموين تستحق 100 جنيه والمكونة من أسرتين 200 جنيه ومن يتعدى الثلاث أسر يستحق 300 جنيه ".
مبيناً خلال مداخلة هاتفية " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON"أنه يوجد مايقرب من 29 سلعة تموينية للمستحقين وما يقرب من 8.1 مليون بطاقة لنحو 9 ملايين اسرة بإجمالي 36 مليون مستفيد من تلك الزيادات بالاضافة للخمسين جنيهاً الموجودة على البطاقة ".
مشددا على أنه وفقاً لتلك الزيادات يحق للمستفيد شراء أي سلعة من 29 سلعة تموينية حيث تم زيادة القائمة من 25 سلعة إلى 29 .
وحول تكلفة الحزمة الاستثنائية، أشار إلى أنها تبلغ 6 مليارات جنيه، لمدة 6 أشهر.