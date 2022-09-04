أستاذة بالأزهر: أوجب الله للمرأة أجر مقابل إرضاع الطفل حال الطلاق فقط

أكدت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه يجوز للمرأة عدم إرضاع طفلها للحفاظ على جمالها، منوهة إلي أن هناك بديلاً للأم وهو وجود امرأة أخرى ترضع الطفل، هذا بالتشاور والاتفاق مع زوجها.

وأوضحت شاهين لـ"صدى البلد"، أنه إذا أرضعت الأم طفلها فيجب على زوجها إعطاءها مالاً مقابل هذا العمل، وهذا يكون في حال الطلاق.

وأشارت إلى أن الرضاعة ليست فرضاً عليها بعد الطلاق، إنما في الحياة المستقرة وحال قيام الزوجية فواجب عليها الإرضاع.

وأكدت الدكتورة إلهام شاهين، أن ذلك كان قبل الإسلام وفي عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- لقوله تعالى (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).