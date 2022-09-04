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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يتعلق الأمر بالتغيير ولست أجيد التغيير

بعد أن ودعت لعبة التنس|كيف غير كتاب من حرك جبنتي حياة سيرينا ويليامز؟

صدى البلد

حياة مليئة بالانتصارات عاشتها أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز ، والتي من المنتظر أن تعتزل بعد أن ودعت ملاعب الكرة الصفراء بخروجها من بطولة أميركا المفتوحة للتنس من الدور الثالث بعد الخسارة أمام اللاعبة الأسترالية آيلا تومليانوفيتش في مباراة يتوقع أن تكون الأخيرة للبطلة المخضرمة في الملاعب.

سيرينا ويليامز.. رحلة طويلة

في عام 1998، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، فازت سيرينا ويليامز بأول مباراة لها في البطولات الأربع الكبرى ومن هنا تم تسليط الضوء عليها، كواحدة من النجوم الواعدين على مستوى العالم.

في نفس العام، تم نشر كتاب المساعدة الذاتية “من حرك جبنتي.. طريقة مذهلة للتعامل مع التغيير في عملك وفي حياتك" وهو كتاب للراحل الدكتور سبنسر جونسون.

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سيرينا ويليامز.. تحول كبير

في سن المراهقة سيرينا ويليامز، تعاملت مع تحول كبير في شهرتها وحياتها المهنية، فقد قرأت الكتاب وكان له تأثير عميق عليها.

تقول: “كان الكتاب مؤثرًا جدًا في حياتي، لقد كان ذلك يعني الكثير بالنسبة لي، فالأمر يتعلق بالتغيير وأنا لست جيدة مع التغيير."

منذ أن كانت سيرينا ويليامز طفلة، كانت حياتها شديدة الصرامة بفضل ممارستها لرياضة التنس.

تستطرد "أتذكر في الصيف، كنا نتدرب من الساعة 9:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا ثم 1:00 ظهرًا. حتى الساعة 6:00 مساءً.

المكافحة سيرينا ويليامز

 كافحت سيرينا ويليامز، التي تلقت تعليمها في المنزل مع أختها فينوس لاستيعاب تدريباتها وبطولاتها في التنس، في بعض الأحيان للتكيف مع واقعها الجديد.

تقول ويليامز: “أحب الروتين أحيانًا وأفعل نفس الشيء. أحب الأشياء كما هي ولا أحب تغييرها. لذلك يتحدث كتاب ”من حرك جبنتي" عن هذا الأمر وقد كان من الجيد حقًا أن أقرأه".

سيرينا ويليامز والبحث عن المتاهة

 

داخل الكتاب، هناك أربع شخصيات وقعوا داخل متاهة بحثًا عن الجبن. فالجبن هو استعارة لكل ما تريد أن تجده في الحياة، سواء كان ذلك العمل أو المال أو السعادة. بعد العثور على مكان في المتاهة به الكثير من الجبن، تطور الشخصيات إجراءات روتينية حول هذا الجبن. ولكن عندما ينفد الجبن، يتعين على الشخصيات أن تجد جبنًا جديدًا. ("من حرك الجبن الخاص بي؟" يسأل أحد الشخصيات.) أولئك الذين يغامرون بالخروج إلى المتاهة ويتعلمون التكيف على طول الطريق يجدون جبنًا جديدًا، وأولئك الذين يخافون ويغضبون ويرفضون الذهاب إلى أبعد من المتاهة لا يفعلون ذلك.

 

"سيكون الأمر سهلاً للغاية إذا كان لديك خريطة للمتاهة. إذا عملت نفس الإجراءات القديمة. يقول الكتاب، إذا توقفوا عن تحريك فيلم "الجبن". لكن الأمور تتغير. بمعنى آخر، التعامل مع التغيير أمر لا مفر منه، لكن كيفية التعامل معه أمر متروك لك.

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