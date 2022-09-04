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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تحقيقات الوثائق|ترامب يشارك في أول تجمع انتخابي جمهوري..ويعلن الحرب على بايدن

صدى البلد

شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، في دعم الحملة الانتخابية لمرشحين عن الحزب الجمهوري في تجمع بولاية بنسلفانيا، وهو أول تجمع له منذ أن أقام عملاء فيدراليو بتفتيش منزله في فلوريدا الشهر الماضي خلال التحقيق عن احتفاظه بوثائق سرية.

وحسب قناة "إيه بي سي" الأمريكية، يتحدث ترامب في موهيجان صن أرينا لدعم دوج ماستريانو، والدكتور محمد أوز، الذي يواجه الحاكم الديمقراطي جون فيترمان في سباق مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأثار أوز وماستريانو الحشد قبل خطاب ترامب وهما ينتقدان بايدن ومجموعة من السياسات الديمقراطية التي تتراوح من مواجهة كورونا إلى الهجرة.

وقال أوز:"أعتقد أن الشيء الوحيد الذي أعاد جو بايدن بناءه بشكل أفضل هو الحزب الجمهوري".

واصطف أنصار الرئيس السابق في موقف السيارات قبل ساعات من موعد صعود ترامب إلى المسرح.

ماذا قال ترامب؟

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال خطابه أن لا أحد يستطيع كتم صوته، ووصف الرئيس الحالي جو بايدن بأنه "عدو بلادنا".

وقال:"أقول لخصومنا الذين يستخدمون مكتب التحقيقات الفيدرالي لترهيبنا إن كل محاولاتهم ستفشل".

وعن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اعتبر ترامب نفسه بأنه كان الرئيس الأكثر قسوة، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما كان ليغزو أوكرانيا لو ظل في منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

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وعاد ترامب لمزاعمه بأن انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020 كانت مزورة، وقال إن "الديمقراطيين سيدمرون بلادنا وعلينا إعادة الحكم للشعب الأمريكي، وبايدن يتحمل مسؤولية المعاناة التي يتكبدها المواطن الأمريكي".

وعن محاولات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قال ترامب إن إدارة بايدن سمتنح إيران مليارات الدولارات بموجب اتفاق بائس، في إشارة إلى موقفة بأن الاتفاق النووي مع إيران معيب ولا يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

هل يترشح ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة؟

أظهر استطلاع حديث تفوق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرئيس السابق دونالد ترامب بفارق واضح في أحدث استطلاعات الرأي، حال المواجهة مجددا في انتخابات 2024 الرئاسية عقب لقاء 2020.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حصل بايدن على 50% من أصوات الناخبين المسجلين، بينما تراجعت نسبة ترامب إلى 44%.

وكان استطلاع، سابق في شهر مارس الماضي، قد أجرته الصحيفة نفسها، أظهر أن بايدن وترامب متساويان بحصولهما على 45% من أصوات الناخبين.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الجمعة، أن في الوقت الذي أكد فيه بايدن، 79 عاما، مرارا أنه يعتزم السعي لولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024، لم يؤكد ترامب، 76 عاما، رسميا أية خطط لخوض المنافسة، رغم أنه يلمح باستمرار في تصريحاته ومقابلاته الإعلامية، إلى احتمالية خوضها.

ومن ناحية أخرى تقاربت نسبة الرضا الشعبي عن الأداء الرئاسي لكل من بايدن وترامب، حيث حصل الأول على 45%، بينما الثاني على 44%.
وأجري الاستطلاع في الفترة من 17 وحتى 25 أغسطس الماضي، وضم 1313 ناخبا مسجلا.

ترامب بايدن انتخابات الحزب الجمهوري الديمقراطيين

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