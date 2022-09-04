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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هتتحبس.. تحذير شديد من البترول لهذه الفئات

وزارة البترول
وزارة البترول

وجهت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحذير شديد اللهجة، لمنتحلي صفات شركاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يروجون منشورات كاذبة حول وجود وظائف بالقطاع عبر تلك الشركات، مشددة عبر الشركات إنها تقدمت ببلاغات لوزارة الداخلية لرصد مروجي تلك الشائعات.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد الإخباري بيانات رسمية من شركتي بتروجت و غاز مصر ، وذلك عقب تداول أخبار كاذبة عن وجود وظائف خالية بشركات البترول حاليا. 

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وظائف شركة غاز مصر 

ونفت إدارة شركة غاز مصر، ما تم تداوله من خلال إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، والتي تزعم عن وجود فرص عمل لكافة الخريجين والباب بشركة غاز مصر.

وحرصا من إدارة شركة غاز مصر في عدم الزج واستخدام اسمها في عمليات النصب، فقد تم تكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية وبناء عليه تم تحرير محضر رسمي بوزارة الخارجية الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة البحث الجنائي ضد الصفحة الكاذبة.

وتهيب إدارة الشركة بكافة السادة العاملين والعملاء وكافة المواطنين بعدم الالتفات إلى تلك الصفحات، وأن مصدر المعلومات الوحيد للشركة هما، الموقع الرسمي لشركة غاز مصر عبر الإنترنت، والصفحة الرسمية لشركة غاز مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

وظائف شركة بتروجت 

فيما أكدت شركة بتروجت للخدمات، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، رصدها للعديد من الإعلانات غير الصحيحة، الصادرة باسم الشركة عن وجود وظائف بها، وذلك عبر بعض المواقع المحرضة والمشبوهة بحسب وصف الشركة.

وشددت الشركة في بيان صادر عنها، أن كل تلك الإعلانات غير صحيحة بالمرة ولا تمت للشركة بصلة، مشيرة إلى أن المواقع الناشرة لتلك الأخبار المزيفة تهدف الى إثارة الرأي العام وعلى الشركة بصفة خاصة وعلى قطاع البترول بصفة عامة بهذه الادعاءات والاعلانات. 

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وأشارت الشركة إلى أن تلك المواقع غير المسئولة تنشر تلك الإدعاءات مستغلة فى ذلك الاسم المعروف للشركة بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين واستغلال ذلك فى أغراض غير سليمة تضر بالشركة.

ودعت إدارة الشركة الجميع، لتحرى الدقة فى كل ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعى، وأن التواصل مع القنوات الرسمية للشركة  للتأكد من صحة أي خبر يتم نسبه إليها هو الحل الأمثل.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المواقع المشبوه وبما يكفله لها القانون، حيث كانت أخبار مزيفة تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود وظائف بشركة بتروجت، بمرتبات تبدأ من 12 ألف جنيه وامتيازات أخرى. 

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