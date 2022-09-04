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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يواصل التدمير..إسرائيل تجبر عائلة من القدس على هدم منزلها

صدى البلد

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة من القدس على هدف منزلها قسراً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بأن "بلدية الاحتلال في القدس أجبرت عائلة هادية، على هدم منزلها قسرا، في بلدة سلوان، بذريعة البناء دون ترخيص".

وتسكن في المنزل ثلاث عائلات، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، علما أنه قائم منذ 12 عاما، وحاولت العائلة ترخيصه منذ سنوات، حتى أصدرت بلدية الاحتلال قرار الهدم النهائي، وأمهلتها عدة أيام لتنفيذ القرار أو قيام البلدية بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن "عائلة هادية هدمت منزلها بيدها، تفاديا لدفع غرامات مالية وأجرة الهدم لبلدية الاحتلال".

الاحتلال يواصل إجرامه

وشهد شهر أغسطس الماضي 35 عملية هدم، منها 11 عملية هدم قسري ذاتي في القدس المحتلة، وفقا لتقرير صدر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس حول الانتهاكات الإسرائيلية في المحافظة.

وسلمت السلطات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي، 5 إخطارات هدم لمنازل في العيسوية وسلوان والولجة، وأخطرت بإزالة الأسفلت من طريق يصل بلدة مخماس بمقام وحديقة الدوير.

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وأظهر تقرير صدر، السبت، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 8 آلاف و746 مبنى فلسطينيا منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس الماضي، وأن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضرارا بنحو 152 ألفا آخرين.

وأوضح التقرير أن "هذه المعطيات تشمل مباني تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر، أو أجبرت أصحابها على ذلك".

إسرائيل القدس هدم سلوان فلسطين

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