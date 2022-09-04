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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تتعهد بتقديم 200 مليون يورو لدعم النازحين داخليا في أوكرانيا

صدى البلد

  / أعلنت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتز اليوم /الأحد/ ، أن حكومتها ستقدم 200 مليون يورو (199 مليون دولار) لأوكرانيا بهدف مساعدة النازحين داخليا.

ونقلت شبكة "دويتشه فيله" -عبر موقعها الإخبارى الألماني - عن شولتز قولها "الجزء الأكبر من مساعداتنا الجديدة، وهو 200 مليون يورو، سيذهب إلى برنامج تديره الحكومة الأوكرانية لدعم النازحين داخليا"، مضيفة أن هذه الأموال تهدف إلى المساعدة في ضمان أن يتمكن النازحون في أوكرانيا من الاستمرار في توفير أبسط الضروريات لأنفسهم.

وتابعت شولتز - قبل لقائها مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الذي من المقرر أن يزور برلين اليوم - :" سأتحدث مع شميهال عن كيف يمكننا الاستمرار في دعم الحكومة الأوكرانية في رعاية النازحين".

يشار إلى أنه نزح حوالي 7 ملايين شخص داخليًا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أواخر فبراير الماضي، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة.

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